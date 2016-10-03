漢和月刊：越南不承認大陸東海防空識別區

2016-10-03 11:07 中央社 香港3日電



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最新一期「漢和防務評論」月刊報導，越南不承認中國大陸設立的「東中國海防空識別區」。

這本在加拿大多倫多出版的軍事月刊在報導中表示，越南國防部副部長阮志詠接受總編輯平可夫專訪時，作了以上表示。

在專訪中，阮志詠被問到越南是否承認東海防空識別區，以及如果大陸方面在南海劃分防空識別區，越南是否也會劃分自己的識別區。

據報導，阮志詠說，「我的回答是兩個否定（twoNo），越南明確不承認中國的東中國海防空識別區。」

阮志詠表示，越南認為國際法、國際領空航行準則必須得到各方尊重。

他說，「在南中國海上，如果中國不繼續聽從國際上的不同聲音，不尊重遊戲規則（game role），那麼他們會失去更多的朋友，使自己處於更加困難的境地。」

此外，越南人民軍副總參謀長武文俊（Vo VanTuan）接受訪問時也強調，越南不會劃分自己的防空識別區。

他說，「有什麼必要劃分？我們認為在南中國海上的所有國家行為，必須符合國際準則，這不僅僅是越南、中國的問題，所有國家。而且我們高度注意保障越南的主權、領空。在這一地區，我們高度重視多變外交會商機制的建立。」

就國際仲裁，據報導，武文俊認為這是好的方向，符合國際法準則，「我們當然尊重」。

在專訪中，越南方面同時歡迎美國解除對越軍事禁運。

阮志詠說，「我們對此予以高度評價，並且認為我們有了更加廣泛的外購裝備選擇，但是在目前，禁運解除的決定，政治、外交意義比軍事意義更大。當然它不會影響到我們與俄羅斯的軍事合作。」

武文俊則說，「這對於我們來講是非常重要的，我們當然會進一步加強與其他國家之間的軍事合作關係，但是，目前我們沒有特別計劃從美國購入軍事裝備。」