阿瑪迪斯配樂指揮家馬利納隕落 享壽92歲

2016-10-03 12:08 中央社 倫敦2日綜合外電報導



為1984年電影「阿瑪迪斯」配樂,原聲帶熱銷650萬張的馬利納(Neville Marriner)(圖右)今天辭世,享壽92歲。圖為英國威廉王子今年三月表揚馬利納。 美聯社 分享 facebook 英國小提琴家兼指揮家馬利納創立的聖馬丁學院管弦樂團表示,為1984年電影「阿瑪迪斯」配樂,原聲帶熱銷650萬張的馬利納(Neville Marriner)今天辭世,享壽92歲。

法新社報導,首位繼承馬利納擔任聖馬丁學院管弦樂團(Academy of St. Martin in the Fields)音樂總監的美國小提琴家貝爾(Joshua Bell),率先向馬利納致上悼詞。

貝爾在聲明中說:「他是我所認識最非凡的人之一,我將緬懷他的卓越才華、正直人格,以及他在台上與台下展現出來的幽默。」

根據美國全國公共電台(NPR),倫敦聖馬丁學院管弦樂團表示,1985年獲英國女王伊麗莎白二世封為爵士的馬利納今天清晨離世。

馬利納於1958年創立聖馬丁學院管弦樂團,最初他會將音樂家集合至家中進行排練。馬利納一直擔任音樂總監,直到2011年被封為終身名譽指揮後卸任。

馬利納最著名成就之一,是與聖馬丁學院管弦樂團替1984年賣座電影「阿瑪迪斯」(Amadeus)錄製原聲帶,這張暢銷專輯成為歷來最高人氣的古典樂唱片之一。