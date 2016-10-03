BBC分析：川普避稅18年 合法但可能有損其選情

2016-10-03 10:50 聯合報 記者彭淮棟╱即時報導



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美國共和黨總統候選人川普1日在被紐約時報揭露避繳美國聯邦所得稅18年後，表示自己比歷來競選總統的任何人都更了解複雜的稅法，因此「要改革稅法，捨我其誰」。圖為他1日在賓州參加競選活動時的演講表情。（美聯社） 分享 facebook 《紐約時報》1日獨家揭穿川普避繳美國聯邦所得稅18年，川普陣營2日群起辯護，他們無法否認報導中的事實，轉移重點盛讚他精熟稅法，深諳漏洞，是「天才」、「精明」，夠資格當改革賦稅以利全民的總統，專家則說，川普稅改只怕愈改愈獨厚他那樣的商人。

前紐約市長、川普選戰親信朱良尼在CNN節目「國情咨文」談紐時的報導，說「這人是天才」，懂得用稅法將大稅化小、小稅化無，「他懂得運用稅法來圖利他的頭家」。

川普另一顧問，現任紐澤西洲長克利斯蒂說，紐時的報導非但不能證明川普有任何非法，反而顯示川普「具備改革聯邦稅法的獨特資格」，紐時的報導「其實是對川非常有利的報導」。

川普自己2日在推特說，「我比歷來競選總統的任何人都更了解複雜的稅法，要改革稅法，捨我其誰」。

美國2016年總統大選進入最後衝刺階段，紐時的報導使民主黨再度得到機會來戳破川普的信譽，並迫使其支持者倉促設詞轉變話題。

BBC分析此事指出，此事至少有三個觀察點：首先，迄今並無證據坐實川普所為不當，然而「合法」並不表示紐時報導的事實對他無損。川普避稅18年的憑藉，是1995年向美國國稅局呈報生意虧損將近10億美元，川普一向以多財善賈與叱吒商場傲人，有此巨額虧損，自打嘴巴。

其次，川普歷年撻伐歐巴馬、亞馬遜創辦人貝佐斯繳稅不力，如今證明他自己也避稅，明擺著是偽君子。再者，有些富豪愛說「小人物才納稅」，美國人知道富人避稅途徑無數，只是證據難抓，距大選投票只有數周，紐時的報導再度迫使川普及其人馬荒腔走板文過飾非。

喬治華盛頓大學稅法教授布坎南說，美國的稅法對待非常富有的商人有別於對待小老百姓，川普靠事業虧損來抵稅18年，一般人連賣房子比買進時低價也不能扣減稅額。川普自稱其避稅是「「聰明機靈」（smart），布坎南說，「你如果是中產階級，比川普聰明機靈十倍也沒有他那麼有辦法避稅。」

川普說，以他的資歷，只他有辦法改革稅法，他還指稅法太複雜，矢言簡化。「公民賦稅正義」組織說，稅法那麼複雜，川普還找到漏洞，要是由他來簡化，他這種人避稅更簡單。