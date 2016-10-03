英國脫歐 歐洲投資人減持英國股債

2016-10-03 10:48 經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導



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歐洲投資人減持英國股債。（圖／法新社） 分享 facebook 在英國計劃於明年3月底前啟動「里斯本條約」第50條「脫歐」條款之際，歐洲投資人9月對英國股市的曝險部位降至兩年來最低水準，債券部位至少降至五年新低，凸顯投資人擔憂英國脫歐對經濟成長的影響。

路透在9月15至28日對16位基金操盤手與投資長進行調查，這些投資專家的布局顯示，投資人將英股的比率下砍至5.8%，寫下2014年10月來最低水準，低於英國6月23日舉辦脫歐公投前的7%。

歐洲投資人持有的英國債券部位也下滑1個百分點至1.8%，至少是五年來最低水準。

英國的脫歐談判仍未開始，接下來怎麼走情勢也尚未明朗，在投資、外貿及移民等政策上出現疑慮的情況下，外界愈來愈擔憂英國與歐洲的經濟可能會陷入衰退。

鋒裕投顧（Pioneer Investments）全球多元資產投資主管赫爾馬諾表示，到目前為止，儘管英國脫歐公投對英國經濟的影響相當有限，就業市場與零售銷售的表現也還不錯，但公投的影響將逐漸顯現，英國脫歐也可能拖累歐洲經濟成長，特別是明年。

在上述背景下，基金經理人也將歐元區股票部位砍掉2個百分點至31.5%，為2015年5月來最低水準。在整體股市布局中，歐洲投資人比較看好美股，持股部位增加3.6個百分點至41.1%，為2014年10月來最高紀錄。