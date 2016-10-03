匈牙利也想脫歐？公投結果顯示想爭更大自主權

2016-10-03 10:27 聯合報 記者陳世欽╱即時報導



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匈牙利總理奧班發動的反歐盟移民配額公投，2日儘管有高達99.8%的選民投下贊成票，但投票率未達50%的有效門檻。圖中為匈牙利總理奧班(Viktor Orban)。 美聯社 分享 facebook 匈牙利總理奧班發動的反歐盟移民配額公投，2日儘管有高達99.8%的選民投下贊成票，但投票率未達50%的有效門檻。然而奧班說，公投結果是匈牙利的勝利，歐盟不能強迫匈牙利接納難民。

全國選委會表示，經計算幾乎所有選票後，投票率僅占800多萬選民中的44%，未能達到50%的有效門檻。有效票約僅39%。

奧班說：「布魯塞爾不能對匈牙利強加其意志。」他說，他會提出憲法修正案，讓這個公投結果可立法，以反映選民意志。他又說，歐盟決策者必須正視公投結果。反對黨人士則要求他為此次公投結果下台，他們稍早說，以公投結果為基礎的任何修憲必然違憲。

去年有將近40萬難民取道匈牙利前往西歐，匈牙利自認無法承受，去年秋天在與塞爾維亞、克羅埃西亞之間的邊界圍起鐵絲網，同時採取驅逐政策，以阻止難民湧入。今年進入匈牙利的難民大幅減少。

奧班稍早對投票率偏低的意義輕描淡寫，並表示無論如何都會有「合法的結果」。奧班始終反對歐盟的接納難民政策，更全力阻止大批非法移民湧進匈牙利。他決定訴諸公投，由公民決定是否接受歐盟的難民配額計畫。

奧班稍早表示，希望透過這項公投傳達訊息給所有歐洲人民，告訴他們需要大家共同努力讓歐盟恢復理智，否則歐盟將分崩離析。

英國廣播公司分析說，對奧班而言，公投結果既是嚴重挫敗，也是勝利。他在公投前全力宣傳反歐盟與反難民的立場，卻未能說服多數選民投票。另一方面，投票的選民幾乎一面倒支持公投提案。