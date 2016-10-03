網路直播與美國辣妹聊天 阿拉伯網路名人被捕

2016-10-03 11:13 聯合新聞網 綜合報導



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圖擷自 Youtube 分享 facebook

根據法國媒體報導，一名住在沙烏地阿拉伯的少年，因為在網路上直播與另一名美國年輕女性的視訊聊天內容，而遭到當地警方逮捕。警方認為，這名少年與少女的「聊天行為」妨害當地社會風俗，已經觸犯當地法律。

這名少年綽號叫做阿布（Abu Sin），名字取自「缺牙」的諧音。阿布目前19歲，本身是一位在網路直播平台YouNow開設直播頻道的網路名人。阿布因為直播與美國少女彩妝部落客克莉絲丁（Christina Crockett）的視訊聊天內容，而在網路引發熱烈迴響。

直播影片內容多半是兩人之間的無厘頭談話，伴隨著阿布對克莉絲丁示愛的言語。在其中一支熱門影片中，阿布向克莉絲丁「求婚」，卻被對方調侃「可是你才13歲啊」，而阿布則跟克莉絲丁保證，他「真的」已經20歲了。

兩人的互動短時間內就在網路上引發關注，影片上傳Youtube後的點閱率及評論數量也都很高。

然而當地政府卻不認為兩人的影片有趣，阿拉伯警方逮捕阿布後，在當地報紙發表聲明，表示阿布與克莉絲丁的影片因為太過「引人遐想」，已經觸犯伊斯蘭律法，如果罪名成立，阿布最高可能面臨三年刑期。

事實上這已經不是第一次阿拉伯警方針對網路及社群媒體影片內容，逮補網路使用者。過去曾有一名男性網路使用者被警方逮捕，只因他拍下並上傳提供免費擁抱的影片內容。

中東人權研究者亞當（Adam Coogle）向媒體表示，沙烏地阿拉伯本身沒有明確的刑事法典，但近年來已經陸續發佈了管理網路的相關法律，其中包括2007年發布的反網路犯罪法。

他說這些網路言論管制的最大問題在於，執法者本身對於判刑的標準不具有明確性。而官方屢次以不當刑事手段干涉網路言論的行為，更讓人對沙烏地阿拉伯的刑法系統感到憂心。