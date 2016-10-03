兩場公投兩種結果 執政黨都給打臉

2016-10-03 10:09 經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導



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哥倫比亞和平公投未過關，選民難掩失望。（路透） 分享 facebook 兩場公投，一個為推動和平，一個意在排外，結果都達不到執政黨實施公投的訴求：哥倫比亞選民意外否決了政府和哥倫比亞革命軍（FARC）達成的和平協議；匈牙利則因投票率過低，使執政黨有意反對歐盟安置難民配額的政策失去效力。

哥倫比亞以50.23%比49.76%的些微差距，否決哥國政府盼在數月內終止52年血腥衝突的計畫，原本民調都顯示「贊成」派占上風。

從選民投票模式看來，較不受內亂影響、居住在中部都會的選民選擇「反對」，鄉村地區則偏向「贊成」。

由前總統烏利貝（Alvaro Uribe）領導的「反對」派聲稱，他們不是反對和平，而是反對和平協議的條件，反對迫害人權的游擊隊可不受司法制裁。他建議重新協商和平條件。

而在匈牙利，政府就歐盟難民配額的政策舉辦公投，表決問題是：「你希望歐盟可以不經國會同意就在匈牙利規定安置非公民嗎？」結果雖有98.2%投下「否」，但投票率卻只有39.7%，讓匈牙利總理奧班十分難堪，因為投票率須達五成，公投才有效力。左派在野陣營選前呼籲選民不要投票，批評這場公投只會製造仇恨。

布達佩斯公平政治分析師中心的札卡克斯說：「難民問題是奧班的神奇武器，但公投形同兩刃劍，奧班宣稱多數民眾和他看法一致，但公投無效，表示他很難讓歐洲其他人信服。」