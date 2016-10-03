亞洲債務暴增66％ PIMCO示警

2016-10-03 08:52 經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導



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在舉債成本低廉的年代，帶動企業界大舉發行公司債，太平洋投資管理公司（PIMCO）警告，亞太地區發行的美元計價債券規模改寫歷史新高，投資人應留意亞洲債務激增的趨勢，亞洲債務增加了，但經濟成長並未升溫。

彭博資訊報導，上季亞洲發行的債券較一年前暴增66%至1,520億美元，而美銀美林亞洲美元公司債指數也顯示，今年來債券的平均殖利率溢價驟降72個基點至206，逼近2007年來最低水準，使得企業界大舉發行公司債。

儘管專家頻頻示警，但在美國、歐洲及日本等地央行將基準利率壓低至逼近0%的情況下，投資人益發渴望報酬率，紛紛將手中銀彈投入風險資產。

彭博資訊的資料顯示，亞太地區上市公司的淨債務中位數擴大至息前稅前折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）的3.1倍，遠高於五年前的1.9倍。然而，分析師預估，亞太地區今年可能寫下2009年來最緩慢的經濟成長，這將提高企業界的還債難度。

中國決策官員一向比較支持貨幣政策，但中國人民銀行副行長易綱上月曾表示，抑制槓桿操作是中國的短期目標，不過里昂證券（CLSA）仍預估，到了2020年，中國的整體債務可能擴大至國內生產毛額（GDP）的321%，遠高於上半年的261%。