日本「短觀」報告 大型企業信心不如預期

2016-10-03 08:36 經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導



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日本上周大型製造商信心仍然低迷，加重日本銀行（央行）擴大寬鬆的壓力。

日銀公布的「短觀」（企業短期經濟觀測）報告顯示，9月企業信心和6月一樣保持於6，經濟學家原估為7，預料12月也會維持不變在6（經濟學家估計可達8）。

據調查，大型製造業計劃明年3月止年度資本支出微增6.3%，上一次調查的增幅為6.2%。

第一生命經濟研究所經濟學家 Yoshiki Shinke 說：「日本經濟並未崩潰，也無動力。日圓看來不會轉弱，出口不會上揚，內需也持平。既無強大推動力，日本經濟很難樂觀得起來。」