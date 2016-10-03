德銀本周開始裁員千人 將繼續和美司法部協商和解

2016-10-03 07:59 經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導



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德銀CEO克萊恩（John Cryan）（美聯社） 分享 facebook

德意志銀行本周可望和勞方代表達成協議，將在德國國內裁員1,000人，展開既訂的人事撙節計畫。德國副總理蓋博瑞憂心裁員造成的失業，一面也抨擊德銀「投機」的經營模式。

彭博引述知情人士的話報導，這一波裁員主要是資訊服務在內的後勤人員，尚須工會批可。德銀6月已和工會達成協議，將精簡3,000名全職職位，其中有2,500人是私人和商業金融的事業。德銀執行長克萊恩（John Cryan）去年10月宣布整頓計畫的目標是要全球人事精簡9,000人，其中德國裁減4,000人。

克萊恩上周告訴畫報（Bild），他不打算辦理增資，也排除政府紓困的可能性。法新社上周五報導德銀即將以54億美元達成和解，還不到原索賠金額的一半，激勵德銀在紐約股價收盤大舉反彈14%。

克萊恩和公司商層本周將飛往華盛頓，參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的會議，據了解，他們也趁此行和美國司法部協商和解。

蓋博瑞致函同僚指出，克萊恩把德銀股價震盪歸咎於市場和投機行為，實在諷刺，「我不知道該笑還是該生氣，德銀本來宣稱投機為其經營模式，如今聲稱自己是投機下的受害者。我真替德銀旗下的員工擔心。」