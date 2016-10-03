兩度降息助攻 澳洲9月房價攀升1％

2016-10-03 07:36 經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導



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房地產顧問公司CoreLogic最新出爐的數據顯示，受惠於房貸利率維持低檔，墨爾本與雪梨的房市需求強勁，帶動澳洲9月房價全面走高，整體大都會房價攀升1%，略低於8月的1.1%。

澳洲9月房價較一年前勁漲7.1%，漲幅高於8月的7%，但仍低於去年高峰的11%。這次是澳洲房價連兩個月走高，帶動房市升溫的題材是澳洲央行在5月及8月兩度降息，銀行貸款成本因此壓低至1.5%的歷史新低。