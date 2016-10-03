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意外！哥倫比亞否決和平協議 內戰恐再起

2016-10-03 09:11聯合報 記者陳世欽╱即時報導

哥倫比亞公投否決和平協議，一名投贊成票的民眾忍不住哭了。 美聯社
哥倫比亞公投否決和平協議，一名投贊成票的民眾忍不住哭了。 美聯社
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哥倫比亞選民2日以50.25%反對、49.75%贊成的微小差距，否決與哥國左派叛軍「哥倫比亞革命軍」（FARC）之間的和平協議。這項出乎各界預料之外的結果可能導致已經歷時52年的哥國內戰延續，和平進程陷入混亂。

哥國政府與FARC此前歷經將近6年的談判，其間多次簽署相關協議，不料還是無法結束這場內戰。華盛頓郵報報導，這是令人意外的「英國脫歐式」投票結果。投票前公布的多次民調結果顯示，哥國選民可望以2比1的絕對比數通過和平協議。

和平協議對叛軍太好 哥倫比亞公投否決

【中央社／波哥大2日綜合外電報導】

哥倫比亞政府日前與叛軍FARC簽署的歷史性和平協議，今天意外於公投中遭選民否決，投下反對票的選民認為，和平協議對叛軍過於優厚，令人難以接受。

公投結果將使哥倫比亞的政治前景陷入不確定。

法新社報導，據選務當局公布於線上的官方統計結果，在完成99.6%的計票後，哥倫比亞選民以50.23%比49.76%的些微差距，否決了哥國政府盼在數月內終止52年血腥衝突的計畫，公投結果也與早先民調所呈趨勢大相逕庭。

哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）與哥倫比亞革命軍（FARC）於9月26日簽署和平協議，協議需交付公投通過才能生效。桑托斯政府先前已表示，若公投否決和平協議，他們已無備案。

Datexco與Ipsos Napoleon Franco在9月26日發布的民調顯示，支持的選民超過反對者大約20個百分點，表態反對者僅約35%。

帶領反對和平協議陣營的哥國前總統烏力貝（Alvaro Uribe）說：「和平固然令人振奮，但協議內容令人失望。」

許多選民表示厭惡戰爭，但另有選民認為，和平協議對這些他們看來根本就是恐怖分子的團體，簡直就是獎勵。

投下反對票的70歲退休人員葛梅茲（Jose Gomez）說：「獎勵這些過去50年為國家帶來災難的罪犯、販毒者、殺人者，簡直荒謬。如果獎勵犯罪，我們拿什麼道德規範去告訴竊賊別偷我的手機？」

路透社報導，反對和平協議者認為，允許FARC叛軍重新進入社會、轉型成為政黨且免於判刑入獄，條件對叛軍好到令人無法接受。他們希望重新協商。

另一投反對票的是35歲的哈拉米耶（Alejandro Jaramillo），他對叛軍不用坐牢感到憤怒。他說：「我投反對票，我不想教我的孩子任何事都能被原諒。」

哥倫比亞革命軍（FARC）近年因美國所支持的政府軍攻勢下，人數已降至約僅剩7000人，使得FARC同意改用選票箱取代子彈，做為爭取權力的武器。

根據和平協議，1964年由農民起義所造就的FARC，可以參與2018年哥國的總統與國會選舉，且直到2026年之前，可保有10席不需經選舉的國會保障席位。

哥倫比亞

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