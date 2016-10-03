本周開盤前非關心不可：德銀不是雷曼

2016-10-03 07:10 經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導



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分析師普遍的共識是：德銀不是雷曼。（路透） 分享 facebook

全球市場本周堂堂邁入今年最後一季，德意志銀行能否禁得起上百億美元的罰款負擔，成為上周五台股最大利空，本周也仍將是投資人關注的焦點。

自從美國司法部向德銀索賠140億美元以和解金融風暴銷售問題房貸擔保證券以來，德銀在紐約交易股價連日下挫， 且在上周四跌到歷史谷底，跌幅深達24%。但在周五出現戲劇性逆轉，法新社報導德銀即將以54億美元達成和解，還不到原索賠金額的一半，激勵德銀收盤狂漲14%，成交量創歷史高峰。

受德銀激勵，道瓊工業指數上周五漲逾160點。標普500指數也反彈0.8%，總結第3季漲3.3%，連漲四季，也是今年來最大單季漲幅。

台股上周五因德銀重挫，今天可望擺脫德銀利空，隨美股起舞。

不過，分析師認為，德銀仍將是市場一大變數，不論賠多少，問題仍然存在，且可能持續好幾周。

市場倒不至於將德銀的狀況和雷曼兄弟2008年破產相提並論，正如安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗所說，「德銀不是雷曼，不會出現像2008年讓全球經濟頓挫的威脅」，他說，德銀的問題在於提醒市場歐洲銀行的脆弱性以及歐洲經濟成長的阻力。

另外，美國本周五（7日）將公布9月就業報告，預料新增17.1萬個工作，優於8月的15.1萬，失業率預料維持在4.9%，倒是平均時薪可能較上月增加0.3%，較去年增加2.6%。

TD證券分析，隨美國經濟接近充分就業，新增就業人口料趨於緩和，薪資增幅轉強，也表明勞動市場緊俏，讓Fed對通膨前景有信心，使今年年底升息大勢底定。