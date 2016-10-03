台股ADR 上周五漲跌互見

2016-10-03 07:08 經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導



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台灣企業於美國發行的美國存託憑證（ADR）上周五漲跌互見，美股道瓊指數漲0.91%至1萬8,308點，以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 5.91 +0.17

友達 AUO 3.65 +0.55

中華電 CHT 35.03 -0.85

矽品 SPIL 7.40 -1.33

台積電 TSM 30.59 +0.63

聯電 UMC 1.85 +0.00

資料來源：彭博資訊