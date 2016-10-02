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巴菲特稱買下波克夏 是他最失敗的投資？

2016-10-02 23:46經濟日報 記者劉雲╱即時報導

股神巴菲特。（美聯社）
股神巴菲特。（美聯社）
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金融市場上幾乎所有人都知道股神巴菲特這號人物，但許多人對他執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）非常陌生。巴菲特成功地將波克夏由一家失敗的紡織廠打造為世界最大財團之一，但即使是波克夏股東，也未必知道公司的這十件事：

1. 截至9月底止，波克夏是全球股票市值第六大企業，低於社群網站臉書、稍高於能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）。

2. 波克夏最早成立的形式與現在有很大不同。公司歷史可回溯至1839年，當年是一家名為Valley Falls的紡織廠，之後在1929年與棉花製造商波克夏合併。

3. 在1964年，巴菲特口頭同意將手中波克夏持股，以每股11.5美元賣回給經營團隊，當時他還沒掌控公司。巴菲特非常幸運，因為經營團隊又砍價到11.38美元，巴菲特一氣之下決定不賣了。事實上，砍價的事讓他十分火大，以至於決定買下更多股份進而掌控公司，目的只是為了開除經營團隊。而他當時買進的股票，現在股價約為每股21.8萬美元。

4. 波克夏在巴菲特入主初期繼續從事紡織業，幾年後，巴菲特將業務擴展至保險業，最終在1967年買下國家產物保險公司（National Indemnity Company）。波克夏的紡織事業持續到1985年。

5. 令人驚訝的是，巴菲特曾表示買下波克夏是他一輩子最大的投資錯誤，因為他只是想對經營團隊報復，而買了一家失敗的紡織廠。他宣稱若當時直接買保險事業，在接下來45年內他可以多賺2,000億美元。

6. 雖然波克夏不是廣為人知的品牌，它旗下許多公司卻是家喻戶曉，包括保險公司GEICO、金頂電池（Duracell）、冰品連鎖店Dairy Queen等。

7. 波克夏的股票投資組合包括45家公司，但主要集中在五家上市公司：富國銀行（Wells Fargo）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）、可口可樂、IBM、以及美國運通（American Express）。

8. 波克夏手中的現金部位高達720億美元。

9. 波克夏對外公開它的收購條件，而且持續尋找投資標的。符合資格的企業，必須稅前淨利不低於7,500萬美元，且有可證明的持續獲利能力、不錯的股東報酬率、現有經營團隊、以及收購價格。

10. 巴菲特已經將個人持有的波克夏股份的25%，捐給慈善公益團體，後續每年捐出剩餘股份的4%。事實上，他計劃十年內捐出99%的個人財富，其中包括全部波克夏持股。

波克夏巴菲特保險

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