德國統一紀念日前夕 德勒斯登三台警車遭縱火

2016-10-02 19:46 聯合報 記者陳韋廷╱即時報導



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德國德勒斯登一間清真寺於上周一夜晚遭到炸彈攻擊，圖為警方隔天入內進行調查畫面。圖／路透社 分享 facebook 在德國統一紀念日前夕，東部城市德勒斯登在1日夜晚有三台警車遭到身份不明人士縱火，幸無人受傷。調查人員認為，縱火事件為具有政治動機的人所為。

德勒斯登上周曾發生兩起爆炸事件，攻擊目標分別為一間清真寺跟國際會議中心。爆炸物為土製炸彈，並未造成人員傷亡。

德國將在3日慶祝統一26周年，各地都有慶祝活動舉行，德勒斯登也將舉行為期3日的紀念活動，當地警方也出動約2600名警察維護治安。