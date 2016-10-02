英相：2017年3月底前啟動脫歐談判

2016-10-02 19:15 中央社 倫敦2日專電



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英國首相梅伊今天表示，2017年3月底前英國將根據里斯本條約第50條，正式啟動脫歐談判，條約規定，談判約需2年時間完成。

今年6月23日英國公投決定脫離歐盟，梅伊（Theresa May）7月中接任首相，強調「脫歐就是脫歐」，不會再另外舉辦公投，並強調2016年底前不會啟動里斯本條約第50條。

梅伊今天接受訪問未具體指出啟動脫歐談判的日期，但明確表示2017年3月底前展開。

梅伊說，她希望歐盟其它27個國家也做好英國脫歐談判的準備，一旦英國啟動脫歐程序，談判可以順利進行。

包括法國總統歐蘭德等數位歐盟領袖已呼籲英國儘早展開脫歐談判，以消除政治不確定性。梅伊強調，「英國與歐洲共同合作推動脫歐談判至為重要，以確保英國能平順離開歐盟」。

另一方面，梅伊證實英國近日將提出「大廢除法案」（Great Repeal Bill），廢止1972年國會通過的「歐洲共同體法案」（European Communities Act），未來歐盟的法律不再凌駕於英國法律之上，歐洲法庭的判決也不再適用於英國，英國將成為主權完整獨立的國家，但「大廢除法案」必須在英國依里斯本條約第50條正式退出歐盟後才會生效。