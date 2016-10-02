超級粉絲砸100多萬 只為瑪麗蓮夢露的這個東西...

2016-10-02 17:49 經濟日報 記者林昀嫻╱即時報導



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財經網站CNBC報導，上周朱利安拍賣會（Julien's Auctions）拍賣一系列和好萊塢明星相關的紀念品，其中一項罕見的物品，是「永遠的性感女神」瑪麗蓮夢露的兩撮頭髮，最後由一位31歲年輕人甘加羅薩（Remi Gangarossa）砸下近4萬美元（約台幣132萬元）買下。

這兩撮原本只打算以幾千美元出售的金色捲髮，是夢露的超級粉絲赫爾（Frieda Hull）從夢露髮型師取得的珍藏品，連同赫爾旗下房產的總售價達7萬美元。

雖然朱利安拍賣會並未公開各拍賣品的最終得主，但該拍賣會代表已向CNBC確認，一位來自紐約水牛城的金融人士甘加羅薩，標得夢露金色頭髮。

甘加羅薩接受CNBC訪問時表示，他非常「迷戀」好萊塢，也深愛好萊塢最令人不勝唏噓的明星夢露。他說：「世界上不可能得到的東西很多，所以我一發現這個能夠珍藏夢露遺物的機會，便決定馬上把握。」他出示支付超過37,000美元的收據，也表示這項費用並未讓他經濟拮据或負債。

甘加羅薩知道外界會認為以高價買下亡者的頭髮很「詭異」，特別是在他這個迷戀偶像的年紀，會為了更親近偶像而作出非常人之舉。