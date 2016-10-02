美國人不怕卡債？ 小企業創業仰賴信用卡和儲蓄

2016-10-02 14:12 聯合報 記者季晶晶╱即時報導



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華爾街日報報導，根據最新資料分析，美國小企業主現在多半仰賴信用卡和個人儲蓄創業，這是因為過去創業的兩大資金來源──銀行放貸和房屋抵押貸款──已經愈來愈難取得。

美國人口普查局新近公布了首次進行的「創業家年度調查」部分數據，提供難得機會一窺新公司的融資挑戰和金融危機後續效應。這份調查在2014年進行，訪問對象約29萬位企業主，問他們最初的創業資金從何而來。

調查結果發現，銀行放貸標準日嚴和房市泡沫爆破，持續困擾小企業。例如，成立不到兩年的公司，在2014年調查時，僅有12.3%拿到銀行融資。相較下，成立6-10年的公司和成立逾10年的公司，分別有18.4%和超過20%，使用銀行或其他金融構構提供的貸款創業。

克里夫蘭聯邦準備銀行資深分析師衛爾許說：「最難熬的是新公司和小企業。」七家地區性聯邦準備銀行在2015年的調查發現，成立不到兩年的新公司，有58%無法獲得足夠融資。

創業大概要5萬美元（約台幣158萬元），多年來少有變動；但新科技讓許多公司得以用更少的錢做更多的事，逾26%的新事業，創業資本少於1萬美元，而成立逾16年的公司，僅14.2%用這麼少的錢創業。

成立溜狗服務應用軟體的岡薩雷茲和兩位共同創辦人先湊足5000美元創業。他說，軟體開發就是這樣，能做出便宜產品。他去年向親朋好友加募4.5萬美元，目前也積極尋找願意注資的創投。

個人或家族存款向來是最常見的創業資金來源，但企業主自掏腰包的比率日增，成立不到兩年的公司有69%仰賴此一資金來源，比例高於1998年前的48%。

一線曙光設計公司創辦人蕭泰爾說，當時覺得自己鐵定申請不到銀行融資，所以拿10萬美元存款創業，現已有六名全職員工。

女性比男性更難申請到銀行貸款，所以拿自己或家人的存款出來創業的比例更高。族裔是另一個影響因素， 西語裔人士的企業僅12.9%拿到銀行或金融機構提供的創業貸款，黑人為15.2%，白人則為19％。

另外，房市崩跌，讓許多創業家連拿自宅抵押申貸也很難。成立不到兩年的新公司，僅5.5%使用房屋抵押貸款，相較之下，2004至2008年間，有10.4%的公司這樣做。

資金難覓，迫使更多企業主卡債高築。新公司運用個人信用卡額度當創業資金的達13.2%，成立逾16年的公司則只有5.1%這樣做。2013年成立的簡單聰明科學公司銷售天然健康食品，共同創辦人朗斯壯說，他當初共掏了18張信用卡出來，提現創業，因為這是最快、最簡單的方法，卡債一度達13.1萬美元。

問題是信用卡的年利率平均超過15%，專家擔心營運欠佳時，企業主可能積欠一身卡債。