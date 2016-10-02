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一天兩餐吃樹薯辣椒鹽 越南貧童想吃飽

2016-10-02 12:45中央社 台北2日電

在中越偏鄉的山區原住民孩童，多以辣椒鹽、樹薯、野菜果腹，普遍營養不良，也沒錢上學。至善基金會推營養午餐計畫，除了鼓勵孩子上學，也幫他們圓吃飽的夢。

中越廣治省達克隆縣是越南全國最貧困區域之一，地形都是高山，居民絕大多數是少數民族，主要是云僑族和巴姑族，居民主要靠種田和上山砍柴、採野菜維生。

當地原住民有個風俗，年輕人若互有喜愛，就相約上山「過一夜」，若滿意就下山結婚，不合則散。年輕人常因家貧、學業無以為繼，有些人就選擇結婚。政府雖推動節育，但傳統家庭仍生養很多孩子，生活普遍艱困，小孩也多營養不良。

在台灣，4歲的男孩平均有102到110公分、體重有16到19公斤；女孩則平均有96到101公分，體重有16到18公斤。達克隆縣達克隆鄉真諾村的孩子，則普遍低於這個水準。

孩子身上多穿著不合身、不成套，從各地募來的破衣。有些孩子的褲子鬆緊帶早鬆了，褲頭就半掛在臀上，有些女孩則只穿一件偏短的連身裙，連內褲也沒穿，就坐在泥地上玩。

至善社會福利基金會愛心大使Janet（謝怡芬）第一眼看到4歲的胡文梅時，以為她只有1歲多，身型明顯偏瘦，身材嬌小，而胡文梅1歲多的弟弟則一直掛在媽媽胸前，討著奶喝，年僅20歲的媽媽也是骨瘦如柴。

胡文梅的爸爸才23歲，夫妻兩人都沒工作，家庭生活全靠地瓜和山田收成，但完全不夠家用，只好全家寄住在祖父家，和其他姑叔共13人，窩在簡陋高腳屋。他們每天的主食是樹薯、竹筍和辣椒鹽，且每天只吃2餐。

距離村落1公里遠的山上設有幼兒園，以前孩童們上學得自備午餐或回家吃，但因路途遠，孩子常回家後就不來，就學率一直低迷。

至善基金會想幫孩子受教育，和社區、學校、家長討論後發現，關鍵得先讓孩子吃飽，於是推動營養午餐計畫。至善提供廚具、營養費，老師兼任廚工、家長提供白米和木柴，開始在學校提供營養午餐。

胡文梅雖年僅4歲，就要脫離母親的保護，和同齡的孩子結伴走1公里山路上學。一路上滿地碎石，途中還有小河，若遇上下雨，則滿地泥濘，還會有突然冒出的水路。孩子們打著赤腳涉水過河。

上學雖然辛苦，但只要到了學校，就保證「能吃飽」。學校每天上午10時30分開始供應午餐，除了米飯，還有一鍋富含蛋白質的肉類或豆腐，還有蔬菜湯，確保每個孩子都能攝取均衡的營養，這一餐只要新台幣8元。

Janet說，看到孩子吃一餐只要8元，「很難想像8元是什麼阿，只要這樣就可以讓孩子吃飽一餐」。孩子們雖然在貧困環境，但每個人臉上有樂觀的笑容，吃飯的時候也不會搶，每個人乖乖坐在位子上等，雖然很心疼，但也很感動。

至善推動越南幼兒照顧計畫，除營養午餐，也給近5000名學童提供豆漿，幫助孩子擺脫營養不良的發育問題，並希望藉此提高就學率，讓孩子有機會翻轉他們的人生。

營養午餐越南

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