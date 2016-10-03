陸媒：中國森林增加面積全球第一

2016-10-03 13:46 中央社 香港3日電



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據報導，全球森林覆蓋率正不斷減少，但在過去25年，中國大陸的森林面積增加為全球第一。

大陸觀察者網今天在報導中轉述世界銀行數據指出，過去25年，大陸森林面積增加達到51萬1800平方公里。

報導表示，過去25年，全球森林分布發生了以下變化：

一、 森林占地球土地面積的1/3。20世紀初，地球森林面積大約為5000萬平方公里，目前卻已經低於4000萬平方公里。

二、 過去25年，人類失去了130萬平方公里的森林，這相當於一個南非。

三、 森林減少的地區集中在拉美和撒哈拉以南的非洲，主要原因有木材加工、紙製品、農業用地等。

四、不過，亞歐等地的森林面積保持了成長。

報導同時指出，愈來愈多的國家重視森林的保護。

就大陸而言，根據2014年2月公布的第8次大陸全國林業資源清查結果，大陸森林面積為2.08億公頃，森林覆蓋率21.63%。

據報導，大陸人工林面積為0.69億公頃。

報導表示，與第7次清查結果相比，大陸森林面積由1.95億公頃增加到2.08億公頃；森林覆蓋率由20.36%提高到21.63%。

此外，大陸人工林面積從原來的6169萬公頃增加到6933萬公頃，人工林面積繼續居世界首位。

但報導引述林業局方面表示，大陸森林覆蓋率遠低於全球31%的平均水準，人均森林面積僅為世界人均水準的1/4，人均森林蓄積只有世界人均水準的1/7。

同時，大陸森林資源總量相對不足、品質不高、分布不均的狀況仍未得到根本改變。