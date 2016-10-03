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全團護照在領隊身上 他塞車7小時47人旅遊泡湯

2016-10-03 12:55聯合報 記者郭玫君╱即時報導

大陸十一長假開始，各地出現塞車情況。

就在節前一天9月30日，廣州一個旅遊團抵達白雲機場準備往泰國旅遊，但直到飛機起飛，仍上不了機，因為拿著所有團員護照的旅遊團領隊，還塞在路上動彈不得。

據瞭解，旅行團共47名團員，來自廣東不同城市，由多家旅行社拼團而成。30號晚上7點多，這批遊客在白雲機場等待領隊，但是直到機場廣播通知前往泰國的航班登機，領隊還是沒有出現，而且手機關機。

遊客小羅受訪時表示，他們要拿著護照取機票，但護照全部在領隊身上。晚間8點半的時候領隊告訴團員要淡定，表示他們會到的，結果8點半後他們全部關機。

旅遊團的領隊小陳告則表示，30日下午，他從深圳搭乘機場大巴趕往白雲機場，但是在廣深高速上塞車了。他表示，平常車程是2個多小時，但昨天他從下午2點坐到晚上10點，花了7個多小時才到機場。

遊客認為，行程取消是旅行社對交通狀況預判不足導致，旅行社應負全責，但目前旅行社提出的調解方案讓遊客無法接受。

10月1日凌晨4點開始，廣州機場高速北行方向就開始塞車。到了早上10點，車隊已經排起15公里的長龍，有司機在高速上塞了5個小時，連廣州都還沒出。因為塞車，機場方面統計，截至10月1日早上九點，大約有539名旅客錯過航班。

該旅行團領隊小陳。（取自央視網）
該旅行團領隊小陳。（取自央視網）
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遊客受訪時表示，領隊曾要團員淡定，表示他們會到的，結果8點半後他們全部關機。（取...
遊客受訪時表示，領隊曾要團員淡定，表示他們會到的，結果8點半後他們全部關機。（取自央視網）
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十一長假多處塞車。（取自央視網）
十一長假多處塞車。（取自央視網）
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塞車十一長假

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