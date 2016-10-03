陸父母相親團 十一長假更忙

2016-10-03 13:02 中央社 上海3日電



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中國大陸「十一」長假期間有一群人堅持不休息，他們是具有中國特色的「父母相親團」，假期仍忙著參加相親活動，幫子女徵婚。

河北廣播網報導，2日是長假第2天，河北省邯鄲市龍湖公園舉行一場公益相親會。一張張徵婚卡片懸掛在細繩上，註明年齡、身高、職業、學歷、收入、住房和聯繫方式等徵婚資料。

這場活動吸引了許多「剩男剩女」家長，組成「父母相親團」，認真看每張卡片，為子女徵婚。