重拳打房 陸4天9城推限購令

2016-10-03 12:50 聯合報 記者汪莉絹╱即時報導



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連續四天，大陸各地相繼推出打房政策，已成今年「十一」黃金周最受民眾關注的焦點。

自9月30日至10月3日，短短4天時間，北京、天津、蘇州、成都、鄭州、無錫、濟南、合肥、武漢，至少9個城市先後發布樓市調控政策，重啟限購限貸。

中新網引述大陸業內人士認為，各地陸續推出打房政策遏制過熱的房市，也意味著大陸樓市政策走向緊縮。

大陸這波打房，由北京、天津開始啟動。9月30日晚間，北京加碼樓市限貸，分別將購買首套和二套普通住宅的首付款比例提至35%、50%；天津也同步推出「分區限購」政策；同日，蘇州也宣布加強商品住房價格監管。

10月1日晚間，鄭州、成都宣布推出打房政策。鄭州宣布對市內部分區域實施住房限購；成都則規定在高新區、錦江區、武候區等區內，一人只能新購買一套商品住房。

10月2日，濟南、無錫、合肥三市加入打房行列。

濟南分別將購買首套和二套住房的商貸最低首付款提至30%、40%，且明確本市戶籍家庭已有三套住房的，暫不得再購房；無錫則宣布將二套房商貸最低首付比例提至40%，非本市戶籍家庭限購第二套房，同時對土地出讓設置最高限價；合肥也發布區域性住房限購政策，在市區範圍內，暫停向擁有2套房以上的本市戶籍家庭出售新建商品房，並將首套房商貸最低首付比例調整為30%。

10月3日武漢市加入打房，對部分區域實行住房限購限貸措施。即本地人購買第二套房首付50%，購買第三套房限貸；外地人購買首套房首付四成，購買第二套房限貸，購買第三套房限購。限購限貸範圍為主城區和開發區。