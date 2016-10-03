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上海福喜「過期門」事件 兩公司認罰1.2億元

2016-10-03 12:26聯合報 記者林宸誼╱即時報導

圖／擷取自網路
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上海市食藥監管局3日證實，上海福喜食品有限公司和上級公司歐喜投資（中國）有限公司，共計被罰款人民幣2428.5萬元（新台幣1.2億元）；同時，上海福喜食品有限公司和相關責任人員納入上海食品嚴重違法失信「黑名單」。

2014年7月20日，上海電視台和東方衛視等上海本地媒體，曝光上海福喜公司長期向麥當勞和肯德基等提供過期原料，嚴重危害上海等地居民身體健康，福喜在上海的子公司被查封。

上海市食葯監局3日公告，嘉定區市場監管局對上海福喜食品有限公司依法警告、沒收違法生產的食品、沒收違法所得、罰款人民幣1698.4萬元、吊銷和註銷相關食品生產許可證的行政處罰。徐匯區市場監管局對歐喜投資（中國）有限公司作出警告、罰款人民幣730.1萬元等行政處罰，兩公司罰款合計人民幣2428.5萬元。

此外，嘉定、徐匯兩區市場監管局將按規定，把上海福喜食品有限公司和相關責任人員納入上海食品嚴重違法失信「黑名單」。

對於處罰，上海福喜食品有限公司和歐喜投資（中國）有限公司表示接受，並表示會按期繳納罰款。

2014年7月20日，上海電視台和東方衛視等上海本地媒體，曝光上海福喜公司長期向麥當勞和肯德基等提供過期原料，嚴重危害上海等地居民身體健康，福喜在上海的子公司被查封。

上海人民幣麥當勞

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