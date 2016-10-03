陸十一長假忙出遊 網購冷清

2016-10-03 12:30 中央社 上海3日電



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中國大陸「十一」長假各大商場和景區人山人海，平日繁忙的網路購物則相對冷清，除了電器熱賣，多數電子商務平台在長假期間促銷不多。

綜合新華社和新聞晨報報導，多位電商負責人表示，以往「十一」黃金週都不是電商平台促銷的重要時間節點，因為消費者多走出家門，電商消費在黃金週是清冷期。

大陸的中國電子商務研究中心高級分析師莫岱青也指出，縱觀近幾年的「十一」網購流量及趨勢，「遇冷」及電商的促銷熱情度不高屬正常現象。因為大部分人把出遊、探親作為長假期間的主要安排行程。線下實體店的促銷力度更積極，反向施壓線上的空間。

大陸百貨零售業銀泰商業的45家門市在10月1日長假首日客流189萬人次，年增20%。為吸引消費者上門，銀泰商業杭州一家店推出「任性報」活動，消費者滿額消費就可拿浙江省內車票抵扣。

銀泰集團營銷企劃部總經理孫建鋒說，「十一」期間的人流量是平常週末的3至4倍。各商鋪提前1個月就在積極備貨。

莫岱青說，雖然大部分快遞公司未停運，但「十一」期間交通壓力大，以及不少快遞員工同享假期等因素，多少會影響送貨速度。物流快遞也是黃金週電商消費冷清的原因之一。

少數的例外是網上家電賣場，銷售和客流量都預計大幅成長。天貓家電分析，傳統大家電依舊是熱銷產品，預計銷量將提升約140%。蘇寧電器、國美在線等以家電業起家的電商平台也有較多促銷。