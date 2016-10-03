只花1小時23分 北京故宮現場門票秒殺

2016-10-03 12:02 聯合報 記者林宸誼╱即時報導



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北京故宮門票再次遇「秒殺」，且創造了最快售票紀錄，僅1小時23分鐘，2萬張現場門票就賣光，比去年同期提前近半小時。

法制晚報報導，3日上午，北京故宮現場出售的兩萬張門票，僅1個多小時就賣光，而剩下6萬張網路預售票早已在2日上午就賣完。