入籃交易首日 人民幣維持平盤

2016-10-03 11:24 經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導



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人民幣10月1日正式納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）組成貨幣，今天是人民幣「入籃」交易首日。 圖／美聯社 分享 facebook 人民幣10月1日正式納入國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）組成貨幣，今天是人民幣「入籃」交易首日，由於中國投資人適逢十一國慶長假，人民幣離岸市場匯價維持平盤。

彭博資訊報導，人民幣離岸市場3日盤中報6.6744兌1美元，人民幣在岸市場上周五收於6.6745。本周中國市場休市。

在中國經濟成長趨緩至20多年來最緩慢的情況下，決策官員為了拉抬景氣而促貶人民幣，今年來人民幣兌美元匯價已經貶值2.7%，跌幅為全亞洲最大。近來製造業、零售銷售等經濟數據顯示中國的經濟成長正逐步走穩。