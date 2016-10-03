陸十一長假 遊客：只有排隊堪追憶

2016-10-03 10:35 中央社 台北3日電



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南京中山陵也有大批遊客進入參觀，據景區官方發布的統計，核心景區總客流累計達到25.5萬人次。中新社提供 分享 facebook 昨天是中國大陸十一長假第二天，北京故宮平均1秒賣出2.7張票、四川樂山排隊4小時才能見到大佛、河南老君山景區遊客想要下山，要從下午排隊排到天黑，遊客大嘆「只有排隊堪追憶」。

綜合大陸媒體報導，北京故宮2日上午7點半開門迎客一直到上午9點26分，不過2個小時的時間，2萬張現場門票全數售罄，平均每分鐘售出166張、1秒2.7張。

北京故宮一天售票8萬張，其中6萬張是網路提前預售，2萬張是當天現場銷售。

同一天，四川樂山的氣溫驟升到30度。樂山大佛景區遊客排出長長隊伍，排隊超過3小時的成都劉姓遊客渾身被汗水浸得透濕，他說，「還只看到大佛的耳朵」。現場執勤的工作人員表示，如果要順利走到大佛大約需要排隊4小時。

南京中山陵也有大批遊客進入參觀，據景區官方發布的統計，核心景區總客流累計達到25.5萬人次。

成都大熊貓繁育研究基地的遊客絡繹不絕，所有人頭頂烈日，在景區門口排起了長隊。距離貓熊基地2公里以外的路邊停滿轎車。遊客笑稱，貓熊基地已經變成人類基地了。

在河南洛陽欒川，遊客擠爆老君山景區，下山等候纜車的遊客從下午一直排到天黑。有網友在網上留言大嘆，到哪兒都要排隊，整個假期「只有排隊堪追憶」。

廣州日報2日也報導，大陸十一長假第一天，廣州機場高速公路從淩晨開始出現塞車，據不完全統計，10月1日，至少有645名旅客因晚到而誤機。

一個準備前往泰國的旅遊團，直到機場廣播通知航班登機，領隊都沒有出現，當時他拿著所有遊客的護照，還堵在路上。