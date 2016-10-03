限貸限購齊出 陸3天8城發文管控房市

2016-10-03 10:05 中央社 台北3日電



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中國大陸房市熱度不減，短短3天有8個城市發文管控房市；大陸房地產人士認為，2014年開始鬆綁的房市政策逐漸收緊，2017年第2季可能有「量價齊跌」的情形出現。

中新網報導，自9月30日至10月2日，短短3天時間，北京、天津、蘇州、成都、鄭州、無錫、濟南、合肥等8個城市先後發布房市調控新政，多地重啟限購、限貸政策。

其中，北京市9月30日晚間再祭出房市限貸，分別將首購及購買第二棟住宅的首付款（頭期款）比例提高至35%、50%。

天津也同步推出「分區限購」政策，對已有1棟住宅的非天津市戶籍的家庭，暫停在天津市內6區和武清區再買房。

大陸房地產人士推測，隨著二線城市的房市熱，未來福州、東莞、珠海、石家莊、青島等房價漲幅較快的城市，推出房地產管控措施的可能性仍非常大。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，各地房市的收緊措施已在今年第4季正式展開，預料市場轉折點會在明年出現，2017年第2季部分城市或有「量價齊跌」的現象出現。

另外，中原地產首席分析師張大偉說，之前全面房地產寬鬆的趨勢已發生改變。在市場分化的基礎下，調控政策同樣趨於分化，房價漲幅過快的城市還將陸續出爐限購限貸等措施。