大陸開明派網站共識網無法登錄 疑被整肅

2016-10-03 09:36 世界日報 記者唐典偉╱即時報導



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中國擁有眾多讀者的知名思想文化網站「共識網」，從10月1日起無法登錄，引發外界關注，猜測「共識網」可能被整肅，被迫關閉，成為繼「炎黃春秋」之後又一整當局整肅的「開明派」網站。有消息說，「共識網」仍在與有關部門溝通。

「美國之音」2日報導，從1日起試圖登錄2009年正式上線、彙集知名專家學者研究知識成果的思想文化網站「共識網」(http://www.21ccom.net)的讀者，只能看到一行醒目的黑字：「因網站程序升級，暫停更新，敬請諒解！」

海外「明鏡網」說，「共識網」已經關閉。「共識網」總裁周志興此前在微信朋友圈裡曾說：「當局希望我們關閉共識網，認為是傳遞錯誤思想的平台。我們無奈準備關閉。特此報告。」

不過「美國之音」引述周志興說，網站實際上沒有問題，可能因為網站維護引發猜測。對於微信朋友圈裡的那段話，周志興表示，「不確切，那番話也不是我說的，別傳了」。

報導引述北京外國語大學國際新聞與傳播學系展江教授說，目前外界對「共識網」的情況所知不多，有人說關閉了，有人說仍在與有關部門溝通中，因為周志興有很強的高層關係，因此目前仍希望保持低調。

網絡作家、時事評論人士田奇莊表示，他也聽說了「共識網」的消息，而如果當局真的要關閉「共識網」，則顯示當局太沒有自信。

「明鏡郵報」指出，在當局逐步整肅包括「炎黃春秋」雜誌及其網站等多個媒體的同時，擁有眾多讀者的「共識網」曾屢屢過關，一般認為網站創辦人和主管有很強的「高層背景」，起到了一定保護作用。但在目前嚴控精神空間的政治氣氛和框架之下，當局不允許存在「政治特區」和「思想特區」，「共識網」終於也不能倖免。

1987年創辦中央文獻出版社並任副社長的周志興，在長期媒體生涯中曾創辦多份雜誌，包括任職鳳凰衛視高管期間創辦「鳳凰周刊」。他2004年在香港創辦中國第一本針對領袖人群的高端雜誌「領導者」。「共識網」則是領導者雜誌的簡體字官方網站，宗旨是「在大變革時代尋找共識」。