遊客排長龍 成都貓熊基地變人類基地

2016-10-02 22:17 中央社 上海2日電



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成都貓熊。（視覺中國） 分享 facebook

中國大陸「十一」長假才開始，各地景區不是堵車就是大排長龍，四川成都大熊貓繁育研究基地今天遊客車輛綿延2公里，遊客笑稱已成了「人類基地」。

重慶晨報報導，今天到成都大熊貓繁育研究基地的遊客絡繹不絕，頭頂烈日在景區門口排起長隊。從距離大熊貓研究基地2公里以外的路邊就停滿了私家車。

報導說，當遊客在外面排隊排得熱火朝天的時候，裡面的貓熊卻在發呆、賣萌，悠閒地啃著竹子。