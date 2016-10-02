成都機場用X光機安檢惹議 致癌風險增

2016-10-02 21:01 中央社 台北2日電



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中國大陸成都雙流國際機場採用「弱光子人體安檢儀」，實為X光，多照射有致癌風險。經輿論關注後，成都機場表示，將更換醒目的告示牌，讓旅客選擇自願的人身檢查方式。

日前，一篇「如何評價雙流機場等地採用X射線的『弱光子』人體安檢儀？」文章在網路上熱傳，有民眾不滿地表示，政府把「維穩」置於人民的健康之上。

綜合澎湃新聞、新京報、人民網報導，成都雙流機場、成都火車站等地的「弱光子人體安檢儀」是由安徽啟路達光電科技有限公司生產，而該公司承認，採用「弱光子」這個概念，是怕X光的說法會引起恐慌，並表示，這個儀器雖會發出游離輻射，但「劑量很小，在安全範圍內」。

中國疾控中心輻射防護與核安全醫學所教授王作元表示，人體被X射線照射後，癌症發病率會增加，儘管此安檢儀單次照射的輻射量並不大，但游離輻射劑量會在人體內累加，接受劑量越多，人體健康隱患越大。因此，接受游離輻射應考慮到其必要性。

由於X光的負面作用，懷孕人士對此必須更加謹慎。但在成都機場內原本的告示牌上卻表示，「為防止意外摔倒，請老人、小孩、孕婦、殘疾人走人工安檢通道」。

有成都機場的工作人員告訴媒體，這個人體安檢儀很靈敏，「身上是否帶違禁品，一下子就可以看出來了」。但對於它對人體健康的影響，安檢人員卻避而不談。

隨著輿論壓力增加，成都雙流國際機場1日淩晨發布消息表示，已採取措施改進現場防爆檢查工作。針對旅客對檢查儀器的安全性等疑慮，已建議安檢儀生產廠商儘快向社會作出解釋。

此外，機場也在檢查地點設置醒目的「人工安檢通道」和「自願快速安檢通道」引導牌，旅客人身檢查方式可自願選擇，並將警示標誌移至醒目位置；針對「老、幼、病、殘、孕」等特殊族群，安檢人員會主動引導進行人工檢查。

成都鐵路局也表示，將請設備生產公司儘快邀集權威機構和技術專家，就人體安全檢查儀的安全性等進行檢測、評審，並向社會作出解答。