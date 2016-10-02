港特首冒雨升旗不敢撐傘 港媒評論兩極

2016-10-02 18:09 中央社 台北2日電



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香港特首梁振英1日大雨中參加升旗典禮，在看見大陸駐港機構中聯辦主任張曉明收起雨傘後，也緊跟著收傘。「占中運動」後雨傘成了敏感象徵，梁振英的舉動引發港媒批評。

10月1日是中共建政紀念日，香港行政長官（特首）梁振英和大陸的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任張曉明在雨中出席升旗儀式。

根據香港蘋果日報，原本大家都撐著紅傘，張曉明看到中共駐港解放軍代表收起雨傘後立刻仿效，梁振英瞥見後不顧大雨要身邊的太太收傘，部分來賓也跟從。

2014年9月底香港爆發爭取真普選的「占領中環運動」，占中運動在香港又稱「雨傘革命」，示威者當時面對警方以噴霧驅散群眾，使用雨傘抵擋。在部分人士眼中，雨傘成了敏感的象徵物。

不過，並非香港官員都和梁振英有一樣反應。政務司司長林鄭月娥、財政司司長曾俊華、律政司司長袁國強等，都沒有收起雨傘。

香港蘋果日報表示，有政界人士批評梁振英「奴性重」，梁振英的作法難以令港人相信他可以頂得住中聯辦的干預。

大陸官媒中新社今天則引述文匯報、大公報等媒體表示，在升旗及演奏「國歌」時收傘，對「國旗」行注目禮，這是對「國家和國旗」的尊重，並表示，張曉明和來賓紛紛收傘的一幕「廣受好評」。10501002