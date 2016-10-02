iPhone7拚產量 富士康十一長假招工忙

2016-10-02 18:08 中央社 台北2日電



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鴻海旗下中國大陸鄭州富士康受惠iPhone 7拉貨力道，富士康工廠十一長假也只休10月1日一天（本報系資料庫） 分享 facebook

鴻海旗下中國大陸鄭州富士康受惠iPhone 7拉貨力道，10月招工忙不停，連十一長假也只休10月1日一天，其他時間正常面試，擴大招聘員工。

富士康招聘網公告，10月十一長假休假安排10月1日休息一天，其它時間正常面試，公告中還希望報名後直接到鄭州富士康直招中心報到面試。

鄭州富士康網站招募還啟動激勵政策，若通過網上報名入職，新進人員入職滿一個月，可享受人民幣100元獎金，入職滿2個月，再享受100元獎金，入職滿3個月，再享受200元獎金（其中100元是交通補貼，100元是生活補貼），共計享受人民幣400元獎金。

從工資待遇來看，鄭州富士康招聘資料顯示，10月起招聘3個月試用期底薪人民幣1900元，第4個月起轉正職後底薪2100元，加班費週一至週五1.5倍，周末2倍，節假日3倍，鄭州富士康月綜合工資約人民幣3800到4500元。

為迎接中國大陸十一長假，中國大陸媒體報導，富士康招聘網還舉辦「點燈籠，贏驚喜大禮」抽獎活動，參與關注者有機會抽中獲得蘋果iPhone 7、智慧手環、手機通話費等驚喜大禮。

市場預期，鴻海集團9月開始明顯受惠iPhone 7/7Plus拉貨力道，鴻海富士康在中國大陸河南鄭州廠區和廣東深圳觀瀾廠區產量，9月起大幅拉升。

法人表示，鴻海集團負責組裝大部分的iPhone 7和獨家組裝iPhone 7 Plus，預期鴻海9月開始業績可按照以往季節性旺季表現逐步走揚，鴻海9月業績不僅可站上第3季單月高點，也可站上歷年同期次高。

法人預估，鴻海第3季業績可望突破新台幣兆元，有機會站上1兆500億元大關，較第2季成長幅度可超過10%，上看13%。鴻海第3季業績可站上歷年同期次高。

展望第4季，法人表示以往第4季屬於鴻海季節性旺季，預估第4季業績可較第3季勁揚，10月和11月業績有機會逐月走升，第4季可望是今年單季高峰。