雲南強降雨引洪水 31人被困暫無傷亡

2016-10-02 16:58 中央社 台北2日電



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雲南強降雨引發洪水，2日凌晨沖垮了西雙版納傣族自治州一座水力發電廠的圍牆，最深水位約3公尺，導致31人被困，暫無傳出傷亡。

綜合大陸媒體報導，2日凌晨0時50分左右，雲南省西雙版納州景洪市南背弄河上游突降暴雨，河水暴漲，雲南農墾電力有限責任公司東風電廠三級電站圍牆被沖垮，發電廠房被淹，最深水位約3公尺，31人被困。

災情發生後，發電廠管理單位啟動緊急行動計劃。周邊地區的電力供應透過其他線路進行，供電區域未受事故影響。