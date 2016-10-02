十一長假首日上海迪士尼爆冷 排隊不超過10分鐘

2016-10-02 16:33 聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導



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大陸十一黃金周首日，上海迪士尼樂園遊客數意外下滑，據中國之聲《新聞縱橫》報導，長假人潮比平日周末少，每項遊樂設施排隊不超過10分鐘。

上海迪士尼自今年6月開業以來，十一黃金周是第一個長假，多家機構預測，上海迪士尼樂園會是繼西湖、故宮、九寨溝之後的另一大出行熱點，將會像其他景區一樣，湧入新一輪人潮。

不過，情況不如預期，迪士尼樂園長假首日人流，反而不如以往，甚至比周六日還要少。

在開園前半小時，大陸記者到上海迪士尼樂園，發現園區門口擠滿等待入園的人群，似乎與之前旅行機構預測的爆滿一致，上午8點一到，園區大門打開，擁擠的人群紛紛進入。在11點之前，除了距離門口最近的幾個遊樂項目，其他項目遊玩的等待時間都沒有超過10分鐘。

一位園區的工作人員說，很多外地來的，都在路上，可能明天人就多了。正常的話，這個景點要排一兩個小時。

舉例還說，加勒比海盜船，可以玩3分20秒，今天排隊只要十分鐘，以往都是要排兩、三個小時。

家庭旅遊占遊客總數近九成，家長表示，選擇十一黃金周冒著被「擠爆」的風險來迪士尼，都是因為，孩子期盼已久。但今日似乎還好。

工作人員說，上海迪士尼每日的高峰期大概在中午11點到下午3點，黃金周期間，二、三、四號三天的人數預期會比較多。