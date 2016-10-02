中共改革開放後7次六中 聚焦意識形態

2016-10-02 16:58 中央社 台北2日電



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中共18屆六中全會24日將在北京召開。中國大陸微信帳號「學習小組」指出，大陸改革開放以來的7次六中全會主題，幾乎都是聚焦意識形態問題、黨建問題。18屆六中全會，同樣聚焦「黨建」。

學習小組2日刊發「讀懂改革開放以來的7次六中全會」文章，並提到，中國共產黨第18屆中央委員會第六次全體會議將審議兩個文件，「關於新形勢下黨內政治生活的若干準則」、「中國共產黨黨內監督條例」。

中共中央委員會作為中共的領導決策核心，每年舉行一到兩次全會。每次中央全會都有一個研究主題。一般來說，六中全會是每屆中央委員會倒數第二次全會，研究主題受到國內外關注。

文章指出，18屆三中全會研究全面深化改革，四中全會研究全面依法治國，五中全會研究「十三五」規劃建議，也是為全面建成小康社會布局，六中全會研究全面從嚴治黨，恰好構成「四個全面」戰略布局。

文章表示，改革開放以來，中共領導體制回歸常態，中央全會定期召開，研究黨和國家層面的重大問題。從1981年11屆六中到2011年17屆六中，總共召開了7次六中全會。

這7次六中全會都會有一個研究主題，最後通過一個決議（決定），並均有時代背景。這7次六中全會，主題多是涉及精神文明、文化建設等意識形態問題，或是中共的作風建設等黨建問題。

其中，12屆、14屆六中聚焦精神文明建設，17屆六中聚集文化建設；11屆六中研究黨的歷史問題，13屆六中研究黨群關係，15屆六中研究中共的作風建設；16屆六中則涉及社會建設問題。

文章統計，7次六中全會，有3次研究意識形態問題、3次研究中共的建設問題，1次研究社會建設問題。可見，聚焦意識形態問題、黨建問題是改革開放以來六中全會的主題特徵。