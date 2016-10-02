陸推泛藍8縣市之旅 學者認為有副作用

2016-10-02 15:01 中央社 台北2日電



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大陸進入十一黃金周，有旅遊業者推出泛藍8個縣市之旅。學者認為，若有大陸官方在背後推動，反而會被作文章，差別待遇的做法，將對積極拉攏台灣民心的中共出現副作用。

泛藍8縣市首長代表團9月18日會見中國大陸全國政協主席俞正聲後，大陸官方向代表團作出8項回應，其中包括樂見並支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，並與大陸各地建立聯繫窗口等。

大陸進入十一長假，陸客出遊潮湧現，就在此時，大陸旅遊業者卻推出泛藍8個縣市之旅，用政治認同作為旅遊路線規劃的依據。位於台北市的故宮、嘉義縣的阿里山等先前受到陸客喜愛的景點，都不在行程中。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平向中央社表示，若背後真有官方力量指使，凸顯了中共體制的僵化，陸客到泛藍8縣市旅遊，很難避掉泛綠的縣市，也阻擋不了泛綠的民眾與陸客接觸。

范世平指出，網友也會趁機發揮創意、KUSO，中共反而會被嘲弄一番；再者「如果泛藍8縣市變成『中國城』，日、韓旅客就會去其他縣市」。大陸想凸顯差別待遇，但實際操作會面臨困難，效果也不一定好。

國立政治大學東亞研究所所長寇健文日前也曾就此議題表示，大陸先前與泛藍8縣市首長交流，表面上看起來好像是在教訓民進黨政府，然而被排除在外的人與產業一定會有負面情緒，「我沒做錯什麼，你卻這樣」。

寇健文表示，中共採取差別對待，會出現副作用，還可能會坐實「只要不聽中共的話，它就不和你交往」的說法，會讓民眾覺得中共先前與台灣的交往都是假的，僅把交流作為一種政治手段。

9月18日會見大陸高層的8名地方縣市首長為苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典。