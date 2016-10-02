陸房市高溫 逾10城公布調控

2016-10-02 13:26 中央社 上海2日電



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大陸成都、鄭州昨天公布房市限購新政。至今，中國大陸已有超過10個城市公布房市調控政策。業界人士認為，官方對於過熱的房市降溫方面達成共識。

中新網報導，四川成都昨天公布部分區域實行住房限購，同一身分自然人、法人只能新購買1棟商品住房。

鄭州部分區域對擁有2棟及以上住房的鄭州市戶籍居民家庭，和擁有1套及以上住房的非鄭州市戶籍居民家庭，限制購買180平方公尺以下的住房。

中原地產首席分析師張大偉分析，截至目前，大陸各地有超過10個城市公布各種房市調控政策。他研判，房市持續高溫的現象很可能從北京開始降溫。

北京先前已公布房市新政，購買第2棟房子的頭期款比例不低於50%。天津規定，10月1日起非天津戶籍購買第一棟房的頭期款不低於40%。

對於多地公布調控政策，中國房地產經紀人聯盟秘書長陳雲峰認為，這說明大陸政府在對過熱房市降溫方面達成共識。

先前杭州限購令，在限購實施前一天連夜簽約5105棟房產。在上海，為了更低的頭期款首付和契稅，不少市民排隊假離婚。

經濟觀察網報導，上市公司南京普天通信股份有限公司（ST寧通B）要出售在北京兩棟學區房來「續命保殼」。因為這兩棟房子估價高達人民幣2272萬元。據萬得（Wind）資訊數據統計，大陸942家A股上市公司（占總數近1/3）上半年淨利潤還不及北京這兩棟學區房。