黃金周首日 香港不見瘋狂掃貨客

2016-10-02 12:33 聯合報 記者郭玫君╱即時報導



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香港大公報報導，大陸一連七天的國慶黃金周昨展開，但瘋狂掃貨豪客絕跡，香港零售業難以大搶長假財、衝破寒冬。

昔日每逢黃金周都人潮興旺的尖沙咀廣東道名店，昨日未現人龍，周邊小商戶稱開店5小時僅售出數把雨傘，大嘆生意難做。有大陸旅客表示，這次黃金周並無特別優惠，對香港購物天堂感失望。

香港入境處資料顯示，黃金周前夕共43萬人次入境，較去年同期升2.2%，大陸入境旅客則減少0.9%，已連續兩年下滑。

大公報記者實地走訪銅鑼灣、尖沙咀、旺角等傳統旅遊旺區，發現瘋狂購物的旅客人數銳減，連街頭人潮也未見洶湧。

在名店林立的尖沙咀，以往有大批旅客在店外輪候，準備入店內血拼搶購，但昨日現場所見，名店外輪候隊伍幾乎絕跡，而在栢麗大道的金飾店內，僅有零星遊客。

在一家Apple Store，吸引不少旅客前往，但火熱程度不及以往，並僅有少數人在內消費。適逢新手機iPhone7近日開售，聚集在店門外的iPhone7買手，生意亦不佳，半小時內僅有兩、三宗交易成功。

在海防道賣行李箱的周小姐表示，黃金周首日客流量並無特別增加，直言明顯較往年遜色，「根本不覺得是黃金周！」她透露，昨日早上開店五小時內，僅出售數把雨傘，以往深受旅客歡迎的行李箱，昨日無人問津。

她估計，生意可能受天雨影響才會特別慘澹，並預計未來數日生意不會有明顯升幅。

在銅鑼灣怡和街賣行李箱的王先生，也說並不感受到過往黃金周的火熱消費氣氛。他認為，不少旅客購買的商品減少，對行李箱的需求也會下降，估計生意會受大市影響出現下滑。

不過，旺角區的人氣則稍微上升，花園街販商協會主席黃培清稱，昨日客流量雖較去年同期減少20%，但人氣已較平日好。他期望未來區內氣氛能帶旺顧客消費。

來自深圳的旅客尚小姐表示，抵港後發現，大部分商品售價與平日並無太大差別，沒有消費動力。

她透露，因大陸購買電子產品與香港的價格差異較大，所以此行原意是購買相機，但受港元匯率強勁影響，其他商品未有明顯差別。她也說，大陸假期外遊熱潮有增無減，但這次來香港，排隊時間明顯減少，感覺到香港對大陸人的吸引力正在消退。