柯文哲：目標建立190個老人共餐據點
台北市長柯文哲今天表示，他的目標是在台北市建立完整的老人照顧系統，目前台北市有109個老人共餐據點，目標是超過190個。
柯文哲因刪除重陽敬老金，引發不少民怨，他日前在市政會議時指示，重陽節前將多參與老人相關福利設施或機構的相關活動。
柯文哲中午在社會局長許立民陪同下，前往萬華小德蘭堂，與長者共餐。
柯文哲受訪時表示，社區老人共餐不只是共餐，還要有活動，包括電話問安、到宅關懷、健康促進等整套做法，不是只有自助餐可以解決的，一旦這個模式成功，就在台北市推展。
柯文哲說，目前台北市有109個老人共餐據點，目標是超過190個，現在還做不到一半。
媒體詢問，最近參加許多老人活動，是因為刪除重陽敬老金？柯文哲回應，老人家還是會抱怨，但是該做的還是要做，他總是要跟長輩交代錢到哪裡去。
柯文哲說，他個人還是堅持不要一次性消費，要制度面長久推下去。老人共餐不是只有一天活動，要變成整年度的社區化、在地化活動，他的目標是在台北市建立完整的老人照顧系統。
另外，國民黨副主席胡志強昨天說，政府為老年人做的不夠，如果柯文哲未來要選總統，老人政策是好政見。對此柯文哲回應，他跟胡志強是好朋友，當開玩笑就好。
社會局表示，台北市目前有344個老人活動據點，提供共餐服務的有109個據點。小德蘭社區照顧關懷據點有關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進活動，鼓勵長者走出家門參加各式活動；另針對失能或獨居長者，志工定期進行關懷訪視，並媒合附近醫院成立預防失智症工作坊。
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