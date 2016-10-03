柯文哲：目標建立190個老人共餐據點

2016-10-03 13:39 中央社 台北3日電



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台北市長柯文哲（中）中午前往萬華小德蘭堂與當地長者互動話家常，他也特別感謝小德蘭堂發揮凝聚社區長者的功能。記者王騰毅/攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今天表示，他的目標是在台北市建立完整的老人照顧系統，目前台北市有109個老人共餐據點，目標是超過190個。

柯文哲因刪除重陽敬老金，引發不少民怨，他日前在市政會議時指示，重陽節前將多參與老人相關福利設施或機構的相關活動。

柯文哲中午在社會局長許立民陪同下，前往萬華小德蘭堂，與長者共餐。

柯文哲受訪時表示，社區老人共餐不只是共餐，還要有活動，包括電話問安、到宅關懷、健康促進等整套做法，不是只有自助餐可以解決的，一旦這個模式成功，就在台北市推展。

柯文哲說，目前台北市有109個老人共餐據點，目標是超過190個，現在還做不到一半。

媒體詢問，最近參加許多老人活動，是因為刪除重陽敬老金？柯文哲回應，老人家還是會抱怨，但是該做的還是要做，他總是要跟長輩交代錢到哪裡去。

柯文哲說，他個人還是堅持不要一次性消費，要制度面長久推下去。老人共餐不是只有一天活動，要變成整年度的社區化、在地化活動，他的目標是在台北市建立完整的老人照顧系統。

另外，國民黨副主席胡志強昨天說，政府為老年人做的不夠，如果柯文哲未來要選總統，老人政策是好政見。對此柯文哲回應，他跟胡志強是好朋友，當開玩笑就好。