親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
要聞
娛樂
社會
地方
國際
兩岸
財經
運動
生活
金獎白蘭氏燕窩

百歲人瑞一年只用4次健保卡 因為這樣生活

2016-10-03 13:32聯合報 記者簡慧珍╱即時報導

彰化縣秀水鄉107歲人瑞梁李險身體健朗，鄉長梁禎祥（前排右二）和多名民代今天前往...
彰化縣秀水鄉107歲人瑞梁李險身體健朗，鄉長梁禎祥（前排右二）和多名民代今天前往祝賀重陽佳節快樂。記者簡慧珍／攝影
分享
彰化縣秀水鄉107歲人瑞梁李險守寡81年，種田撫養一雙兒女長大，現在五代同堂，兒孫45人，獨子和兩名孫子承歡膝下，她每天心情愉快，「凡事別多想，不挑食」，知足過著幸福晚年生活。

秀水鄉長梁禎祥、秀水鄉民代表會主席陳文欣和縣議員葉國雄、林世堅等多名民代，今天提著蛋糕、豬腳麵線前往探望梁李險，梁禎祥致贈3000元禮金和總統府送的金鎖，眾人齊聲祝福她「壽比南山、福如東海，重陽節快樂」，梁李險笑呵呵。

她說，以前生活真苦，沒什麼東西可吃，自從丈夫去世，她種稻種養孩子，第二次世界大戰期間，聯軍經常轟炸台灣，她很擔心到彰化市讀彰化高工的獨子梁保舜，幸好老天保佑，她們母子平安度過戰亂。

「最好吃的食物是菜脯。」梁李險相當節儉，吃慣菜脯，覺得菜脯最有滋味，喜歡喝茶；65歲被兒子接到彰化市同住，兒孫吃什麼，她跟著吃，十年多前裝假牙，咀嚼功能正常，到現在還能吃肉、咬菜脯。

梁保舜說到父親在他5歲時辭世，不禁哽咽，「家裡很窮，晚上我到外面撿人家的舊衣服來穿」，他母親梁李險很堅強，常教導他「不要失志，一定要和別人一樣出頭天」，他的堂兄弟有考上台大、攻讀博士，他家境差，白手起家開工廠。

梁李險表示，她種田種到65歲退休。梁保舜接口說，他在外創業，妹妹出嫁，母親獨居秀水鄉老厝，65歲來彰化市定居，每天拖地、擦桌子、清洗杯盤和外出散步，101歲不慎跌倒，少做家事，仍維持外出散步，去年「年紀大了」改在住家客廳走動，每年只用4次健保卡，每3個月慢性處方箋拿治療食道不舒服的藥物。

秀水鄉有6名百歲人瑞，其中100歲梁匏螺是梁李險的小姑，姑嫂都是百歲人瑞傳為地方美談。鄉長梁禎祥今天逐一登門祝賀，贈送每人3000元禮金和蛋糕、豬腳麵線，另給滿85歲以上鄉民每人500元，補助社區舉辦重陽敬老活動；鄉公所另補助鄉老人會舉辦歌唱、研習、日語、慶生、槌球等活動，造福2000多名長者。

百歲人瑞

相關新聞

標「山泉水」攏是假！高雄加水站53％是自來水

2017-01-16 20:21

日本設計界大師福田繁雄雕塑品 放在東港乏人問津

2017-01-16 19:50

研發可組裝環保專利鞋 陳沂含將赴美領獎

2017-01-16 19:27

水果變身？加工品產值高

2017-01-16 19:12

捕獲鬼蝠魟 漁民為何頭痛？

2017-01-16 19:08

澎湖景觀再造 縣長勉清潔隊員辛勞

2017-01-16 18:49

教育部：地方教育統合不以量化分等第

2017-01-16 18:49

金門縣高中以下學校 周邊全面禁菸

2017-01-16 18:49

大甲中山路路窄無號誌車禍多 中市府擬設交通號誌

2017-01-16 18:49

台灣蘭展3月登場 招募志工培訓導覽

2017-01-16 18:49

高雄關關務長楊崇悟 接任台北關關務長

2017-01-16 18:46

台南安南區圳水惡臭汙黑 巡守志工要環保局多稽查

2017-01-16 17:59

彰化縣文化局長忙提告 驚傳又有老屋被拆除

2017-01-16 17:56

馬祖酒廠創60年新高 餽贈每家戶6瓶高粱2瓶老酒

2017-01-16 17:51

東港成為國發會地方創生示範點 第一階段設計專屬圖騰

2017-01-16 17:45

挖路施工半年不通 立委現勘盼速完工

2017-01-16 17:38

金門腔閩南語繪本 要打進心坎裡

2017-01-16 17:38

竹68快速路末端電箱排排站 駕駛憂視線死角釀禍

2017-01-16 17:35

台灣八哥已列保育 違法飼養遭查緝

2017-01-16 17:20

鹽埕招財貓重建握拳右手 觀光客爭拍照

2017-01-16 17:20

溪湖特色月老廟 月老居然是蝸牛

2017-01-16 17:18

霧台櫻花季即將展開 櫻花仍然含苞待放

2017-01-16 17:15

快過了年...傳統柴燒年糕生意搶搶滾

2017-01-16 17:12

嘉縣推友善農園 曹啟鴻加持

2017-01-16 17:11

台南中等學校大隊接力三連霸 這班94狂！

2017-01-16 17:11

這一班同學年齡差40歲 寒冬中彼此幫忙...

2017-01-16 17:06

柯文哲組勞軍團 赴新竹慰勞作戰部隊

2017-01-16 17:02

改善漁民作業 新竹漁港疏浚工程開工

2017-01-16 17:00

13年餐會傳統今取消 五結鄉長說出原因...

2017-01-16 16:54

你禁我拆？彰市松竹食堂四連幢日式古宅今拆除

2017-01-16 16:50

烏日7萬人、病床不足40 林新醫院啟用提高醫療服務

2017-01-16 16:30

被稱為「嘉義林志玲」 竹崎農會總幹事促銷農產品

2017-01-16 16:17

政院顧問送兩卡車菜米 400邊緣戶揪感心

2017-01-16 16:15

定位神準！119APP救出摸黑的登山客

2017-01-16 16:07

便當買一個捐一個 高中生有免費午餐吃了

2017-01-16 16:05

1年278天病假領百萬 退休校長聲明：期間沒出國

2017-01-16 16:01

香蕉、櫻桃高價 分別榮登年節國產暨進口水果王

2017-01-16 16:00

399元體驗一日農夫 遠東科大實習農場請吃番茄

2017-01-16 15:59

礁溪養鴨場檢出禽流感 消毒監測

2017-01-16 15:58
看更多

熱門文章

山手線遭質疑 林佳龍批審查委員太學者

2017-01-16 13:11

發文寺廟捐5萬換300小提燈 民代批台中巿府收保護費

2017-01-16 12:33

日軍機墜毀石門尖山湖80年 尋訪中日戰爭足跡

2017-01-15 22:06

你禁我拆？彰市松竹食堂四連幢日式古宅今拆除

2017-01-16 16:50

被稱為「嘉義林志玲」 竹崎農會總幹事促銷農產品

2017-01-16 16:17

杜錫圭故居被拆 陳文彬公開道歉並自請處分

2017-01-16 12:00

捕獲鬼蝠魟 漁民為何頭痛？

2017-01-16 19:08

宜蘭「行口文旅」開幕 用文創延續舊城風華

2017-01-15 22:48

彰化縣文化局長忙提告 驚傳又有老屋被拆除

2017-01-16 17:56

溪湖特色月老廟 月老居然是蝸牛

2017-01-16 17:18

誰給台東海岸小葉欖仁「刺青」？ 清潔員：國人傑作

2017-01-16 10:07

擴大有機耕作 曹啟鴻：投入12億補助

2017-01-16 12:01

一家都來念碩士 康大數位應用系親人共讀特別多

2017-01-16 13:09

捐兩張發票換一顆高麗菜 江啟臣跳PPAP助賣

2017-01-16 14:28

「謝謝妳讓我有機會分享愛」 竹市感恩季讓愛生生不息

2017-01-15 21:33

便當買一個捐一個 高中生有免費午餐吃了

2017-01-16 16:05

喊卡！台中歌劇院暫停商業場地租借

2017-01-16 11:12

軍醫院70周年慶 向96歲老副院長致敬

2017-01-16 11:01

古蹟嘉義城隍廟 送彩繪門神春聯、搖錢錢母

2017-01-16 10:02

屏東熱博彩稻田曝光！惡靈古堡蜜拉好吸睛

2017-01-16 11:14

「原來早期紅磚比較薄！」 學童化身台南老街「磚」家

2017-01-16 11:36

600公斤大型鬼蝠魟入網 漁船靠港引目光

2017-01-16 13:02

1年278天病假領百萬 退休校長聲明：期間沒出國

2017-01-16 16:01

這一班同學年齡差40歲 寒冬中彼此幫忙...

2017-01-16 17:06

竹68快速路末端電箱排排站 駕駛憂視線死角釀禍

2017-01-16 17:35

獨居阿嬤斑駁貨櫃屋 華山義工偕樹德科大學生彩繪

2017-01-16 10:11

13年餐會傳統今取消 五結鄉長說出原因...

2017-01-16 16:54

日本設計界大師福田繁雄雕塑品 放在東港乏人問津

2017-01-16 19:50

快過了年...傳統柴燒年糕生意搶搶滾

2017-01-16 17:12

台南這裡年貨多可一次購足！ 還有罕見的抱子橄欖

2017-01-16 12:59

蕎麥製成保養品 弘光科大學生創意獲廠商贊助上市

2017-01-16 12:04

新北雞年小提燈亮相！有桶仔雞、麻油雞、還加碼讚逗雞

2017-01-16 11:15

台南中等學校大隊接力三連霸 這班94狂！

2017-01-16 17:11

研發可組裝環保專利鞋 陳沂含將赴美領獎

2017-01-16 19:27

399元體驗一日農夫 遠東科大實習農場請吃番茄

2017-01-16 15:59

標「山泉水」攏是假！高雄加水站53％是自來水

2017-01-16 20:21

花蓮農改場改良新品種OK橙迎春 甜度達12度

2017-01-16 10:53

彰化縣府關懷街友 免費熱食、禦寒用品供過冬

2017-01-16 14:58

國小工友穿台客裝唱歌 「男人的汗」聲驚學甲

2017-01-16 15:25

台南安南區圳水惡臭汙黑 巡守志工要環保局多稽查

2017-01-16 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

加入討論相關新聞Top