百歲人瑞一年只用4次健保卡 因為這樣生活

2016-10-03 13:32 聯合報 記者簡慧珍╱即時報導



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彰化縣秀水鄉107歲人瑞梁李險身體健朗，鄉長梁禎祥（前排右二）和多名民代今天前往祝賀重陽佳節快樂。記者簡慧珍／攝影 分享 facebook 彰化縣秀水鄉107歲人瑞梁李險守寡81年，種田撫養一雙兒女長大，現在五代同堂，兒孫45人，獨子和兩名孫子承歡膝下，她每天心情愉快，「凡事別多想，不挑食」，知足過著幸福晚年生活。

秀水鄉長梁禎祥、秀水鄉民代表會主席陳文欣和縣議員葉國雄、林世堅等多名民代，今天提著蛋糕、豬腳麵線前往探望梁李險，梁禎祥致贈3000元禮金和總統府送的金鎖，眾人齊聲祝福她「壽比南山、福如東海，重陽節快樂」，梁李險笑呵呵。

她說，以前生活真苦，沒什麼東西可吃，自從丈夫去世，她種稻種養孩子，第二次世界大戰期間，聯軍經常轟炸台灣，她很擔心到彰化市讀彰化高工的獨子梁保舜，幸好老天保佑，她們母子平安度過戰亂。

「最好吃的食物是菜脯。」梁李險相當節儉，吃慣菜脯，覺得菜脯最有滋味，喜歡喝茶；65歲被兒子接到彰化市同住，兒孫吃什麼，她跟著吃，十年多前裝假牙，咀嚼功能正常，到現在還能吃肉、咬菜脯。

梁保舜說到父親在他5歲時辭世，不禁哽咽，「家裡很窮，晚上我到外面撿人家的舊衣服來穿」，他母親梁李險很堅強，常教導他「不要失志，一定要和別人一樣出頭天」，他的堂兄弟有考上台大、攻讀博士，他家境差，白手起家開工廠。

梁李險表示，她種田種到65歲退休。梁保舜接口說，他在外創業，妹妹出嫁，母親獨居秀水鄉老厝，65歲來彰化市定居，每天拖地、擦桌子、清洗杯盤和外出散步，101歲不慎跌倒，少做家事，仍維持外出散步，去年「年紀大了」改在住家客廳走動，每年只用4次健保卡，每3個月慢性處方箋拿治療食道不舒服的藥物。

秀水鄉有6名百歲人瑞，其中100歲梁匏螺是梁李險的小姑，姑嫂都是百歲人瑞傳為地方美談。鄉長梁禎祥今天逐一登門祝賀，贈送每人3000元禮金和蛋糕、豬腳麵線，另給滿85歲以上鄉民每人500元，補助社區舉辦重陽敬老活動；鄉公所另補助鄉老人會舉辦歌唱、研習、日語、慶生、槌球等活動，造福2000多名長者。