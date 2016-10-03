頭份百歲人瑞 長壽秘訣竟是...

2016-10-03 13:28 聯合報 記者翁浩然╱即時報導



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苗栗縣頭份市今年有11名百歲人瑞，今天市長徐定禎也專程拜訪關懷，同時致贈紀念禮品、禮金，提前慶祝重陽節，當中尖下里民陳賴靜妹因飲食、睡眠等生活作息規律，加上家人每天陪伴給予關愛，不但身體健康，還熱愛唱山歌，曾在醫院逗得醫護人員呵呵大笑。

重陽節將至，頭份市公所針對年滿80歲以上的3389名市民，準備了舒壓按摩墊、加熱型泡腳機等禮物敬老，關懷並祝賀長輩身體健康、闔府平安。徐定禎表示，百歲人瑞的長壽秘訣往往跟家人有關，每天無微不至的愛與關懷能讓老人家心情愉悅、更有活力。

「喝茶要喝烏龍茶，做官要做官老爺，英雄好漢薛仁貴…」100歲陳賴靜妹收到禮物高興地唱起山歌，兒女也齊聚一堂祝福她；她每天固定會午睡且早睡早起，除了睡前一定會洗澡外，飲食也維持早餐豐富、中午不吃、晚餐只吃一點的規律，起床後更不忘做伸展操運動，至今蔬果、豬腳、雞爪、茶都是她的最愛。

陳賴靜妹的二兒子陳華興說，母親育有3子1女，過去與父親都是佃農，克勤克儉努力養家，兩人即使80多歲，每天還一起到田裡種菜、種稻，直到10多年前父親過世她才不再務農，但作息仍十分規律，身體也都很健康；現在兄弟姊妹每天都回老家陪伴母親，不讓她覺得孤單寂寞，也固定帶她會到醫院體檢。