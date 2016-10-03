新仇加舊恨 台中議會爆衝突流會

2016-10-03 13:20 聯合報 記者洪敬浤╱即時報導



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新仇加舊恨，台中市議會藍綠再爆衝突，今天定期會開議一讀會再度因人數不足，今天中午12點35分流會。

台中市議會定期會今天開議，藍綠議員再度因民政局里鄰長預算案爆發衝突，國民黨議員要求民政局以公文書面列入「道歉」字眼，民進黨議員反對。

台中市長林佳龍認為，市府已配合撤回預算，局長也口頭道歉，議會可刪預算，總要說道理。議長林士昌居中協調未果，最後國民黨團提額數問題，最後在場只有19名議員未過半，議長宣布流會。

台中市府會衝突持續，市府去年送出今年度總預算案，黨團協商統刪10億元，民政局將里長外套預算刪除600萬，藍營指市府對外放話，都是國民黨刪預算。

市府今年第二次追加預算案，加碼提出里民長預算案1363萬元，藍營杯葛不符程序，民政局長蔡世寅道歉後，最後臨時會因人數不足流會，全部追加預算都未審議通過。

今天定期會開議，市府配合議會決議，發公文撤回「里鄰長外套採購計畫」，藍營議員要求，公文內增加「道歉」二字，但綠營議員反對，已經道歉過了，難道要下跪嗎？

林佳龍說，市府有編預算權利，議會有審查權利，追加預算已經送議會，議會要刪就刪，現在有人不敢刪，要求市府撤回，市府也配合了，局長也道歉了，希望道理能說清楚。

議長居間協調，藍營堅持「書面道歉」，綠營反對，最後林士昌問蔡世寅，蔡口頭再表達歉意，但藍營不接受，提出「額數問題」，最後清點人數只有19人未過半，林士昌宣布流會。