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「救救我們」東億紙廠員工陳情

2016-10-03 13:19聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

豐原區東億紙廠員工今早到台中市議會陳情抗議，業者表示，政府不斷稽查，卻不說清楚違規項目，最後竟要強拆廠房，希望給時間改善。員工高喊「救救我們」，希望不要強拆。市府強調，東億違法擴建廠區，已多次要求，業者未處理，才會強拆。

員工代表劉俊宏說，工廠環保設施不斷改善，政府不給機會，要直接拆除，60、70名勞工將失去工作，希望市長、議長「救救我們」。

東億總經理莊永裕說，東億成立30多年，因為都市計畫變更，廠區部分建築變成違建，環保設施陸續改善，但市府上月發公文，揚言後天要強制拆除廠房，希望市府說清楚，讓廠商能改善，不要動輒拆廠房，逼企業出走。

業者強調，當初為改善汙染，增設汙水、空汙防制設施，已取得環保局操作許可，沒想到又接到都發局，指環保設施的用地違反使用分區，等於環保局說好，都發局又說不行，讓業者無所適從。

台中市都發局長王俊傑說，因為都市計畫變更，東億用地在民國70年由甲種工業區變更為乙種，既有業者可繼續使用，但不能增建、擴建，東億廠區都蓋滿了，又不斷被檢舉，業者不處理，才安排強制拆除。

台中市環保局長白智榮說，從104年至105年8月，東億被檢舉案有48件，環保局稽查發現，3次違反空汙法、7次違反水汙法、2次違反廢清法，裁罰134萬元。

市府8月10日安排聯合稽查，認定廠區違建有影響公安、衛生疑慮，將強制拆除。

東億紙廠員工今早到台中市議會抗議，希望政府別強拆廠房，救救員工的工作。記者洪敬浤...
東億紙廠員工今早到台中市議會抗議，希望政府別強拆廠房，救救員工的工作。記者洪敬浤／攝影
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東億紙廠員工今早到台中市議會抗議，希望政府別強拆廠房，救救員工的工作。記者洪敬浤...
東億紙廠員工今早到台中市議會抗議，希望政府別強拆廠房，救救員工的工作。記者洪敬浤／攝影
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東億紙廠員工今早到台中市議會抗議，業者表示，請政府別強拆廠房。記者洪敬浤／攝影
東億紙廠員工今早到台中市議會抗議，業者表示，請政府別強拆廠房。記者洪敬浤／攝影
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違建都市計畫

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