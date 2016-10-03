花蓮超萌巡邏貓 抓蛇、巡邏樣樣會

2016-10-03 13:13 聯合報 記者陳麗婷╱即時報導



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愈來愈多狗狗被訓練為緝毒犬、守衛犬，其實貓老大也能擔任巡邏任務。

花蓮縣玉里分局大禹派出所有兩隻巡邏貓，且萌貓不僅融化員警的心，還擔負起派出內護衛工作，只要員警主人戴正從要到社區巡邏時，2隻貓咪就會化身為「巡邏貓」、緊緊跟在主人身後、巡邏社區，也因模樣可愛、社區不少民眾也非常喜愛。

戴正從說，這2隻貓分別是美國金吉拉「妮妮」，以及蘇格蘭摺耳貓「南瓜」，牠們從小就在派出所長大，每天看著民眾來來往往，因此，一點也不怕生，反而還當起親善大使，向民眾撒嬌，也為派出所增添了可愛的氣息。