親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
要聞
娛樂
社會
地方
國際
兩岸
財經
運動
生活
金獎白蘭氏燕窩

伊勢英子柳田邦男 日繪本大師新北開講

2016-10-03 13:19中央社 新北市3日電

日本重量級繪本大師伊勢英子與柳田邦男夫妻檔，10月將於新北市免費開講，帶領市民感受繪本的人文關懷，展開一場難得的國際交流盛會。

新北市立圖書館今天表示，特別邀請到日本重量級繪本大師伊勢英子與柳田邦男夫妻，來臺分享創作，推動國際繪本交流。

插畫大師伊勢英子是日本知名又多元創作的作家、畫家與繪本作家，在臺灣被譽為「癒療系繪本天后」。伊勢英子的作品離不開「樹與人」，她擅長以柔和暈染的色彩，以層次豐富的意境，傳達悠遠迷人的畫風。

柳田邦男除是日本重量級的報導文學作家，10餘年來，推動繪本閱讀不遺餘力。柳田邦男擅長以自身的生命經驗，娓娓道來繪本對成年人的影響。

柳田邦男和妻子伊勢英子，在日本東北三一一海嘯後，持續關心災區，5年來，他們定期前往福島，藉由閱讀繪本和繪畫等活動，撫慰災區的孩子，並竭盡所能的為他們搭起和未來世界的橋樑。

新北市立圖書館表示，繪本潛藏著許多滋養大人與小孩生命的元素，可在不同階段閱讀，有不同的體會，透過大人的陪伴，孩子進入繪本的世界，閱讀過程中，所享受到的樂趣及體會的價值，逐漸內化為孩子人生中的一部分。

日本童書在國際間有相當大的影響力與指標性，為讓新北市的閱讀視野向國際間擴張，此次圖書館特別邀伊勢英子與柳田邦男來臺，期盼透過國際性的交流互動，讓市民有機會一睹繪本大師的魅力。

市圖說，大人在陪伴閱讀的過程中，同樣吸收繪本中的養分，豐富生命。

此次伊勢英子將和讀者分享「打開童年的記憶抽屜」，作為一名繪本畫家兼作家，童年的記憶是伊勢英子創作最重要的泉源；柳田邦男則將帶來「在人生中三讀繪本」，和大家分享在不同階段，閱讀繪本會有不同的生命體驗。兩人將分別就繪本與兒童相關議題，與大家分享與交流經驗。

這次講座，希望藉與大師面對面的互動，有更開闊的視野與不同的角度，認識繪本的精華與創作歷程，讓家長、教師瞭解帶領孩子享受閱讀的重要。歡迎大家一起跟著繪本大師的腳步，發現繪本新視野。

伊勢英子V.S柳田邦男 「人文關懷繪本講座」10月15日週末下午，將於新北市立圖書館總館登場，3日起免費開放網路報名，詳細活動訊息與報名方式，至新北市立圖書館網站查詢。

圖書館

相關新聞

標「山泉水」攏是假！高雄加水站53％是自來水

2017-01-16 20:21

日本設計界大師福田繁雄雕塑品 放在東港乏人問津

2017-01-16 19:50

研發可組裝環保專利鞋 陳沂含將赴美領獎

2017-01-16 19:27

水果變身？加工品產值高

2017-01-16 19:12

捕獲鬼蝠魟 漁民為何頭痛？

2017-01-16 19:08

澎湖景觀再造 縣長勉清潔隊員辛勞

2017-01-16 18:49

教育部：地方教育統合不以量化分等第

2017-01-16 18:49

金門縣高中以下學校 周邊全面禁菸

2017-01-16 18:49

大甲中山路路窄無號誌車禍多 中市府擬設交通號誌

2017-01-16 18:49

台灣蘭展3月登場 招募志工培訓導覽

2017-01-16 18:49

高雄關關務長楊崇悟 接任台北關關務長

2017-01-16 18:46

台南安南區圳水惡臭汙黑 巡守志工要環保局多稽查

2017-01-16 17:59

彰化縣文化局長忙提告 驚傳又有老屋被拆除

2017-01-16 17:56

馬祖酒廠創60年新高 餽贈每家戶6瓶高粱2瓶老酒

2017-01-16 17:51

東港成為國發會地方創生示範點 第一階段設計專屬圖騰

2017-01-16 17:45

挖路施工半年不通 立委現勘盼速完工

2017-01-16 17:38

金門腔閩南語繪本 要打進心坎裡

2017-01-16 17:38

竹68快速路末端電箱排排站 駕駛憂視線死角釀禍

2017-01-16 17:35

台灣八哥已列保育 違法飼養遭查緝

2017-01-16 17:20

鹽埕招財貓重建握拳右手 觀光客爭拍照

2017-01-16 17:20

溪湖特色月老廟 月老居然是蝸牛

2017-01-16 17:18

霧台櫻花季即將展開 櫻花仍然含苞待放

2017-01-16 17:15

快過了年...傳統柴燒年糕生意搶搶滾

2017-01-16 17:12

嘉縣推友善農園 曹啟鴻加持

2017-01-16 17:11

台南中等學校大隊接力三連霸 這班94狂！

2017-01-16 17:11

這一班同學年齡差40歲 寒冬中彼此幫忙...

2017-01-16 17:06

柯文哲組勞軍團 赴新竹慰勞作戰部隊

2017-01-16 17:02

改善漁民作業 新竹漁港疏浚工程開工

2017-01-16 17:00

13年餐會傳統今取消 五結鄉長說出原因...

2017-01-16 16:54

你禁我拆？彰市松竹食堂四連幢日式古宅今拆除

2017-01-16 16:50

烏日7萬人、病床不足40 林新醫院啟用提高醫療服務

2017-01-16 16:30

被稱為「嘉義林志玲」 竹崎農會總幹事促銷農產品

2017-01-16 16:17

政院顧問送兩卡車菜米 400邊緣戶揪感心

2017-01-16 16:15

定位神準！119APP救出摸黑的登山客

2017-01-16 16:07

便當買一個捐一個 高中生有免費午餐吃了

2017-01-16 16:05

1年278天病假領百萬 退休校長聲明：期間沒出國

2017-01-16 16:01

香蕉、櫻桃高價 分別榮登年節國產暨進口水果王

2017-01-16 16:00

399元體驗一日農夫 遠東科大實習農場請吃番茄

2017-01-16 15:59

礁溪養鴨場檢出禽流感 消毒監測

2017-01-16 15:58
看更多

熱門文章

山手線遭質疑 林佳龍批審查委員太學者

2017-01-16 13:11

發文寺廟捐5萬換300小提燈 民代批台中巿府收保護費

2017-01-16 12:33

日軍機墜毀石門尖山湖80年 尋訪中日戰爭足跡

2017-01-15 22:06

你禁我拆？彰市松竹食堂四連幢日式古宅今拆除

2017-01-16 16:50

被稱為「嘉義林志玲」 竹崎農會總幹事促銷農產品

2017-01-16 16:17

杜錫圭故居被拆 陳文彬公開道歉並自請處分

2017-01-16 12:00

捕獲鬼蝠魟 漁民為何頭痛？

2017-01-16 19:08

宜蘭「行口文旅」開幕 用文創延續舊城風華

2017-01-15 22:48

彰化縣文化局長忙提告 驚傳又有老屋被拆除

2017-01-16 17:56

溪湖特色月老廟 月老居然是蝸牛

2017-01-16 17:18

誰給台東海岸小葉欖仁「刺青」？ 清潔員：國人傑作

2017-01-16 10:07

擴大有機耕作 曹啟鴻：投入12億補助

2017-01-16 12:01

一家都來念碩士 康大數位應用系親人共讀特別多

2017-01-16 13:09

捐兩張發票換一顆高麗菜 江啟臣跳PPAP助賣

2017-01-16 14:28

「謝謝妳讓我有機會分享愛」 竹市感恩季讓愛生生不息

2017-01-15 21:33

便當買一個捐一個 高中生有免費午餐吃了

2017-01-16 16:05

喊卡！台中歌劇院暫停商業場地租借

2017-01-16 11:12

軍醫院70周年慶 向96歲老副院長致敬

2017-01-16 11:01

古蹟嘉義城隍廟 送彩繪門神春聯、搖錢錢母

2017-01-16 10:02

屏東熱博彩稻田曝光！惡靈古堡蜜拉好吸睛

2017-01-16 11:14

「原來早期紅磚比較薄！」 學童化身台南老街「磚」家

2017-01-16 11:36

600公斤大型鬼蝠魟入網 漁船靠港引目光

2017-01-16 13:02

1年278天病假領百萬 退休校長聲明：期間沒出國

2017-01-16 16:01

這一班同學年齡差40歲 寒冬中彼此幫忙...

2017-01-16 17:06

竹68快速路末端電箱排排站 駕駛憂視線死角釀禍

2017-01-16 17:35

獨居阿嬤斑駁貨櫃屋 華山義工偕樹德科大學生彩繪

2017-01-16 10:11

13年餐會傳統今取消 五結鄉長說出原因...

2017-01-16 16:54

日本設計界大師福田繁雄雕塑品 放在東港乏人問津

2017-01-16 19:50

快過了年...傳統柴燒年糕生意搶搶滾

2017-01-16 17:12

台南這裡年貨多可一次購足！ 還有罕見的抱子橄欖

2017-01-16 12:59

蕎麥製成保養品 弘光科大學生創意獲廠商贊助上市

2017-01-16 12:04

新北雞年小提燈亮相！有桶仔雞、麻油雞、還加碼讚逗雞

2017-01-16 11:15

台南中等學校大隊接力三連霸 這班94狂！

2017-01-16 17:11

研發可組裝環保專利鞋 陳沂含將赴美領獎

2017-01-16 19:27

399元體驗一日農夫 遠東科大實習農場請吃番茄

2017-01-16 15:59

標「山泉水」攏是假！高雄加水站53％是自來水

2017-01-16 20:21

花蓮農改場改良新品種OK橙迎春 甜度達12度

2017-01-16 10:53

彰化縣府關懷街友 免費熱食、禦寒用品供過冬

2017-01-16 14:58

國小工友穿台客裝唱歌 「男人的汗」聲驚學甲

2017-01-16 15:25

台南安南區圳水惡臭汙黑 巡守志工要環保局多稽查

2017-01-16 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

加入討論相關新聞Top