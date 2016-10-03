伊勢英子柳田邦男 日繪本大師新北開講

2016-10-03 13:19 中央社 新北市3日電



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日本重量級繪本大師伊勢英子與柳田邦男夫妻檔，10月將於新北市免費開講，帶領市民感受繪本的人文關懷，展開一場難得的國際交流盛會。

新北市立圖書館今天表示，特別邀請到日本重量級繪本大師伊勢英子與柳田邦男夫妻，來臺分享創作，推動國際繪本交流。

插畫大師伊勢英子是日本知名又多元創作的作家、畫家與繪本作家，在臺灣被譽為「癒療系繪本天后」。伊勢英子的作品離不開「樹與人」，她擅長以柔和暈染的色彩，以層次豐富的意境，傳達悠遠迷人的畫風。

柳田邦男除是日本重量級的報導文學作家，10餘年來，推動繪本閱讀不遺餘力。柳田邦男擅長以自身的生命經驗，娓娓道來繪本對成年人的影響。

柳田邦男和妻子伊勢英子，在日本東北三一一海嘯後，持續關心災區，5年來，他們定期前往福島，藉由閱讀繪本和繪畫等活動，撫慰災區的孩子，並竭盡所能的為他們搭起和未來世界的橋樑。

新北市立圖書館表示，繪本潛藏著許多滋養大人與小孩生命的元素，可在不同階段閱讀，有不同的體會，透過大人的陪伴，孩子進入繪本的世界，閱讀過程中，所享受到的樂趣及體會的價值，逐漸內化為孩子人生中的一部分。

日本童書在國際間有相當大的影響力與指標性，為讓新北市的閱讀視野向國際間擴張，此次圖書館特別邀伊勢英子與柳田邦男來臺，期盼透過國際性的交流互動，讓市民有機會一睹繪本大師的魅力。

市圖說，大人在陪伴閱讀的過程中，同樣吸收繪本中的養分，豐富生命。

此次伊勢英子將和讀者分享「打開童年的記憶抽屜」，作為一名繪本畫家兼作家，童年的記憶是伊勢英子創作最重要的泉源；柳田邦男則將帶來「在人生中三讀繪本」，和大家分享在不同階段，閱讀繪本會有不同的生命體驗。兩人將分別就繪本與兒童相關議題，與大家分享與交流經驗。

這次講座，希望藉與大師面對面的互動，有更開闊的視野與不同的角度，認識繪本的精華與創作歷程，讓家長、教師瞭解帶領孩子享受閱讀的重要。歡迎大家一起跟著繪本大師的腳步，發現繪本新視野。

伊勢英子V.S柳田邦男 「人文關懷繪本講座」10月15日週末下午，將於新北市立圖書館總館登場，3日起免費開放網路報名，詳細活動訊息與報名方式，至新北市立圖書館網站查詢。