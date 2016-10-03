善心無窮 北市42個宗教團體去年捐資近12億元

2016-10-03 13:07 聯合報 記者張世杰╱即時報導



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台北市民政局今天頒獎表揚台北市績優的宗教團體、民俗委員會、孝行模範及環境優良寺廟等，去年度有42個宗教團體獲獎，捐資金額累計高達近12億元；另外，今年也首次舉辦寺廟環境優良獎評比，鼓勵寺廟提升自身環境品質，包括周邊環境改善、香枝紙錢減量等，共計14間寺廟獲得殊榮。

台北市長柯文哲今天在聯合表揚大會上表示，頒獎目的是表達北市府對於績優團體的感謝，也希望大家得獎後繼續努力，更重要目標是希望讓其他團體、個人能繼續效仿，因為這些是幫助北市府社會福利、文化很有貢獻的團體跟個人。

柯文哲也說，他每次講「政府力量有限、民間力量無窮」，如果讓這些民間力量動員起來，可以讓台北市成為更好的城市，也是北市府努力的目標。

今年獲獎的宗教團體均長期投入社會公益慈善，根據民政局統計，去年度共有42個宗教團體獲獎，捐資金額累計將近12億4011萬元，捐資超過1千萬以上有22個宗教團體；其中，台北行天宮、松山慈惠堂、艋舺龍山寺及松山慈祐宮等4家捐資金額皆超過1億元。