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爭看傳說中美景 上百遊客翻牆闖管制區

2016-10-03 12:57聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

被知名部落格譽為「絕美秘境」的新北瑞芳鼻頭角步道，不只可坐擁群山海景，還有一座浪漫白燈塔，吸引遊客朝聖；不過該步道8月中起開始封閉整修，全區禁入，怎料周末假日仍吸引大批遊客，從鄰近的鼻頭國小攀爬圍牆闖入，造成設備破損，甚至對勸導的校警惡言相向，一度驚動警方到場。

瑞芳鼻頭角步道有三處入口，一處在鼻頭國小校園內寫有「山海關」的柵門、一處在鼻頭漁村、另一處則在鼻頭國小校門旁，自8月中起觀光局東北角風管處宣布步道舖面將重修後，三處入口皆封閉。

但被層層圍籬封閉的入口處，似乎大大激起遊客冒險犯難的精神，無視警告標語，遠道而來不願敗興而返的遊客攀過、跳過、翻過校園圍牆，走進步道區，儘管穿著裙子或手持大相機，仍盡洪荒之力闖入，潛力無窮。

原本只是單一遊客的脫序行為，在假日時成了模仿效應，不少遊客有樣學樣翻越圍牆，9月底周末天氣好，甚至出現接連上百人排隊翻牆景象。

翻牆踢壞了校園圍籬，甚至造成一側土石鬆落，鼻頭國小校方不敢大意，校警呼求警方協助勸離，不過嚇阻作用只有一下子，警方一走，遊客再度接力翻牆。

東北角風管處重申，工期將至隔年1月，封閉期間請遊客遵守施工告示牌面說明，避免誤入工區發生危險。

鼻頭國小也說明，假日開放校園讓遊客參觀，但請遊客務必配合學校人員宣導勸告，在步道施工期間勿攀爬圍牆進出步道，給學生一個良好的品德教育守法好榜樣。

鼻頭角步道整修封閉，但女遊客穿裙仍執意攀越校園圍牆進步道管制區。記者張芮瑜／攝影
鼻頭角步道整修封閉，但女遊客穿裙仍執意攀越校園圍牆進步道管制區。記者張芮瑜／攝影
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鼻頭國小校園內的圍牆，不耐遊客攀爬而損壞。記者張芮瑜／攝影
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鼻頭角步道整修封閉，三處入口全以圍籬擋起。記者張芮瑜／攝影
鼻頭角步道整修封閉，三處入口全以圍籬擋起。記者張芮瑜／攝影
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每到周末假日，上百名遊客接連攀爬圍牆闖入步道，只為一睹鼻頭角山海美景。記者張芮瑜...
每到周末假日，上百名遊客接連攀爬圍牆闖入步道，只為一睹鼻頭角山海美景。記者張芮瑜／攝影
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每到周末假日，上百名遊客接連攀爬圍牆闖入步道，只為一睹鼻頭角山海美景。記者張芮瑜...
每到周末假日，上百名遊客接連攀爬圍牆闖入步道，只為一睹鼻頭角山海美景。記者張芮瑜／攝影
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鼻頭國小旁的岩層，也因遊客屢次攀爬而崩落。記者張芮瑜／攝影
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瑞芳

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